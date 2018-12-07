7 декабря православные украинцы чтят память великомученицы Екатерины, которую считают покровительницей женщин. Что нужно знать о традициях праздника и как гадать, чтобы стать счастливым – в материале Фактов ICTV.

Жизнь и страдания святой Екатерины

По преданию, она жила в Александрии в богатой семье, была очень красивая и образованная. В 304 году, когда Екатерине было 17 лет, она приняла христианство.

По приказу императора Максимилиана, после длительных уговоров отречься от Христа, ее бросили в тюрьму и держали без еды и воды, а затем начали пытать.

Девушку положили между четырех колес с острыми зубцами и, вращая колеса, начали кромсать ее тело. В этот момент Ангел Господень сошел с неба и сделал так, что великомученица осталась целой и невредимой, а колеса разлетелись вдребезги. Тогда палачи отрубили ей голову.

Великие страдания святой Екатерины обратили многих язычников к вере Христовой.

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Место казни великомученицы Екатерины и сегодня показывают в Александрии туристам. Жители города установили мраморную колонну, на которой высекли голову святой. Эта колонна и сейчас стоит в храме святого Саввы.

Несколько лет назад христиане в Египте нашли останки Екатерины и похоронили в монастыре на священной горе Синай.

Традиции и запреты на Екатерины

Праздник Екатерины считается пророческим для судьбы каждой девушки. Женщины просили святую о согласии в семье, а девушки – о счастливом браке.

Поэтому накануне и в этот день девушки гадали на суженого и собирались вместе на посиделки.

Однако оставаться допоздна на застолье в этот вечер девушкам запрещалось – нужно было идти домой, чтобы не прогневить судьбу.

Также на посиделках не танцевали, поскольку продолжается Рождественский пост.

Девушки в полночь приносили “жертву тополю” – набрасывали на ветки специально сшитый платок, чтобы вдовой не остаться.

На Екатерины женщины, девушки не топили печи – “чтобы их жизнь не дымилась”.

Замужние женщины в этот день зажигали возле образа святой три свечи – “чтобы род не прерывался”.

Если поставить свечу и помолиться Екатерине, то вас ждет очень счастливый брак.

Гадания на Екатерины

Екатерина считается покровительницей невест и удачного брака, поэтому 7 декабря девушки обычно гадают на суженого.

Способ №1

Сорвать ветку яблони, положить ее на ночь под подушку. Во сне девушка должна увидеть своего будущего мужа.

Способ №2

На Екатерины гадали даже парни. Для этого они брали ветку вишни и ставили в воду. Если она к Рождеству пустит много листьев – жена будет красивая, умная и трудолюбивая. А если не расцветет – наоборот.

Способ №3

Во время посиделок девушки гадали на судьбу по сапогам. Для этого мерили дом от стола к порогу. Чьи сапоги окажутся вне дома – та девушка первая выйдет замуж.

Способ №4

После ужина надо выйти на улицу и как можно ближе подойти к окнам ближайшго дома, чтобы услышать, о чем говорят хозяева, и по характеру разговора определить свою судьбу.

Способ №5

Гадали также по тени. Скомканную бумажку зажигают и держат против белой стены. По силуэтам тени угадывают свою будущую судьбу.

Приметы на Екатерины

Ясный день 7 декабря – морозная и холодная зима.

Теплая погода – морозы ударят только на Варвары (после 17 декабря).

Круги около месяца – к холодной погоде.

Солнечные лучи пучками направляются вверх – скоро начнется метель.

Екатерина по воде – Рождество по льду.

На Екатерины холодно – будет голодно.

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Фото: tochka.net, osoblyva.