7 декабря ежегодно отмечается Международный день гражданской авиации. Факты ICTV подготовили лучшие СМС-поздравления.

Международный день гражданской авиации отмечается в день учреждения ИКАО. По просьбе ИКАО этот праздник в 1996 году установила Генеральная Ассамблея ООН.

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Факты ICTV сделали подборку лучших СМС-поздравлений.

***

Прими от друга поздравленье

В день авиатора скорей!

Желаю я тебе веселья.

В работе смысл есть твоей!

Желаю, чтоб ты не сдавался,

Чтоб каждый день везучим был.

И чтоб ты чаще улыбался,

И про друзей не позабыл!

***

Коллеги тебя поздравляют.

Ведь день авиатора твой

Гражданским не зря называют!

Удача пусть будет с тобой!

Желаем тебе быть на взлете.

Пусть песню мотор пропоет.

А дружба всегда отзовется,

Когда друг хороший зовет.

***

Авиации гражданской

Нет на свете здесь важней!

Желаю в жизни меньше хамства!

Желаю больше я друзей!

Тебя все-все поздравить рады.

Тебе охотно скажем мы:

Ты – то, что нашим людям надо!

И важен ты для всей страны!

***

Вам, покорителям небес,

Сказать хочу это стихотворение.

Пусть будет жизнь полна чудес,

В карьере – успех и везение.

Здоровье, чтоб на высоте,

Удача – выше вас.

Любой исполниться мечте,

Сегодня в сей же час!



***

Поздравляю с праздником. Навеки

Авиации гражданской суть –

Быть на службе людям, человеку!

И о том, желаю, не забудь.

Напомним, 6 декабря Украина отмечала День Вооруженных Сил Украины.

Фото: Аеропорт Київ – Kyiv Sikorsky Airport