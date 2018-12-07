7 декабря ежегодно отмечается Международный день гражданской авиации. Факты ICTV подготовили лучшие СМС-поздравления.
Международный день гражданской авиации отмечается в день учреждения ИКАО. По просьбе ИКАО этот праздник в 1996 году установила Генеральная Ассамблея ООН.
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Факты ICTV сделали подборку лучших СМС-поздравлений.
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Прими от друга поздравленье
В день авиатора скорей!
Желаю я тебе веселья.
В работе смысл есть твоей!
Желаю, чтоб ты не сдавался,
Чтоб каждый день везучим был.
И чтоб ты чаще улыбался,
И про друзей не позабыл!
***
Коллеги тебя поздравляют.
Ведь день авиатора твой
Гражданским не зря называют!
Удача пусть будет с тобой!
Желаем тебе быть на взлете.
Пусть песню мотор пропоет.
А дружба всегда отзовется,
Когда друг хороший зовет.
***
Авиации гражданской
Нет на свете здесь важней!
Желаю в жизни меньше хамства!
Желаю больше я друзей!
Тебя все-все поздравить рады.
Тебе охотно скажем мы:
Ты – то, что нашим людям надо!
И важен ты для всей страны!
***
Вам, покорителям небес,
Сказать хочу это стихотворение.
Пусть будет жизнь полна чудес,
В карьере – успех и везение.
Здоровье, чтоб на высоте,
Удача – выше вас.
Любой исполниться мечте,
Сегодня в сей же час!
***
Поздравляю с праздником. Навеки
Авиации гражданской суть –
Быть на службе людям, человеку!
И о том, желаю, не забудь.
Напомним, 6 декабря Украина отмечала День Вооруженных Сил Украины.