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Факти / Lifestyle / Гороскоп на сьогодні, 7 грудня/

Гороскоп на сегодня, 7 декабря

Сегодня желательно сохранять равновесие во всем. Можно отстаивать решения, но стоит учитывать при этом уровень своей энергии, хватит ли сил на такую деятельность.

Гороскоп на сегодня, 7 декабря, публикует Telegram каналAstro.Expert.

Высока вероятность стремления все проконтролировать, стоит следить за резким словом или реакцией, чтобы не обидеть собеседника.

Желание побороться и поспорить может витать в воздухе. Хорошо поберечь свои нервы и явные неконструктивные конфликтные ситуации не допускать.

Весьма желательно проявлять заботу о ближних, особенно о старших родственниках.

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Данные обязательства стоит выполнять, однако не взваливайте на себя слишком много — лучше сделать мало, но качественно, чтобы и внутреннее удовлетворение получить.

Деятельность, направленная на развитие самодисциплины, может дать хорошие результаты. Можно уделить время прописыванию целей, планов.

Неподходящее время для вопросов, связанных с лечением и здоровьем. Дипломатия в этот день будет удаваться с большим трудом.

Неблагоприятно: подстригание ногтей.

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на 2019 год.

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