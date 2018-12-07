На этих выходных киевлян ждет множество мероприятий на любой вкус.

Открытие Зимней Страны на ВДНХ, концерт ONUKA, музыкальный спектакль о Моцарте и Рождественский Кураж Базар — и это не все, что ждет киевлян на выходных.

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Факты ICTV собрали пятерку самых интересных событий.

Rock Mozart

7 декабря, 19.00

Дворец Украина

Билеты: 700 – 1750 грн

Купить билеты можно тут

Жизнь, превратившаяся в безумный рок-концерт под гром ударных. Это о спектакле Mozart Le Concert.

В этом выступлении задействовано более 100 артистов.

Меломаны и любители ярких зрелищ будут поражены эффектными костюмами, удивительной сценографией, головокружительным световым шоу и самой музыкой.

Артисты покажут увлекательную историю жизни, любви и смерти великого Моцарта, которого можно считать первым рок-музыкантом в истории. Ведь он был настоящей рок-звездой своей эпохи – гений-бунтарь, чья судьба была насыщенна взлетами и падениями.

ONUKA



7 декабря, 19.00



Stereo Plaza



Билеты: 600 грн

Купить билеты можно тут

Новый альбом, серия солд-аутов с НАОНИ, всеукраинский тур, выступления на европейских фестивалях. За 2018 год группа ONUKA успела немало, теперь пора подводить итоги.

Последний концерт этого года в Киеве состоится в клубе Stereo Plaza.

Лайв в поддержку нового альбома MOZAЇKA должен стать самым масштабным концертом в истории группы. После этого шоу ONUKA возьмет концертный перерыв в Украине, отправившись в очередной тур по странам Европы.

Зимняя Страна на ВДНХ

8 декабря, 10.00

ВДНХ

Вход на территорию парка -свободный

Комплексный билет на локации – 390 грн

Купить билеты можно тут

В эти выходные на ВДНХ начнет работу огромный развлекательный парк – Зимняя Страна на ВДНХ. Главной темой мероприятия стали украинские рождественские и новогодние традиции.

К открытию ВДНХ украсят современным прототипом соломенных пауков – оберегов, которыми украинцы много веков украшали дома на зимние праздники. В 2018 году пауки становятся светодиодными, однако так же сохраняют свои магические новогодние свойства.

Уличный фудкорт и каток украсят в традиционном стиле — яркими гирляндами и украинскими лентами, а фонтаны превратят в сказочную фотозону в виде леса.

На открытии гости смогут посетить мастер-классы и собственноручно создать традиционный соломенный оберег для себя и своей семьи, расписать елочную игрушку или сплести рождественский венок.

На улице посетителей ждут игры от зажигательных и задорных аниматоров, розыгрыши призов и подарков, а также праздничный концерт.

Фабрика елочных игрушек Клавдиево

8 декабря, 10.00

ВДНХ

Билеты: 60 грн

Купить билеты можно тут

Клавдиевская фабрика елочных игрушек украшает лучшие елки мира уже много десятилетий.

Фабрика была основана еще в 1948 году и сейчас это – крупнейший производитель новогодней продукции в Восточной Европе.

Сегодня Клавдіївські игрушки можно увидеть на новогодних елках в Германии, Швейцарии, Австрии, Франции, Италии, Литве, Латвии, США и Грузии.

С 8 декабря на ВДНХ работает специальная сезонная резиденция легендарной фабрики. Здесь можно узнать все секреты производства новогодних елочных украшений и даже попробовать сделать игрушку самостоятельно.

Рождественский Кураж Базар

8-9 декабря

ВДНХ

Билеты: 100 грн на входе

8-9 декабря готовьтесь покупать подарки и новогодний декор, пить глинтвейн, закусывать его Оливье и яблоками в карамели, слушать хор, отправлять праздничные открытки в любую точку мира, смотреть Гарри Поттера и Один дома, ловить ртом снежинки и загадывать желание, сидя на коленях у Good и Bad Santa.

Большой благотворительной целью мероприятия станет покупка подарков детям, которым не повезло, и которые проводят День Святого Николая в отделении одной из трех самых “тяжелых” больниц: в Институте Рака, Институте нейрохирургии и Институте сердечно-сосудистой хирургии.

Благодаря собранным средствам, волонтеры смогут подарить им сказку и исполнение желаний в виде подарков, шаров и аниматоров.

Ранее Факты ICTV собрали лучшие варианты для празднования Нового года.