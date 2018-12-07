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Marvel Ultimate Alliance 3: первый трейлер видеоигры по популярными комиксами

Во время вручения наград The Game Awards 2018 анонсировали продолжение популярной серии Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order.

На вручении наград The Game Awards 2018 показали первый трейлер видеоигры Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, которая станет эксклюзивом для Nintendo Switch.

Ролик опубликовали в Youtube.

В трейлере можно увидеть, что популярным супергероям из вселенной Marvel придется выступить против так называемого Черного Ордена.

Как видно, стражи галактики будут играть большую роль в сюжете и будут доступны для игры.

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Но не обойдется в Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order и без таких известных супергероев Marvel, как Человек-Паук, Росомаха, Тор, Халк, Железный человек и многих других.

Выход видеоигры запланирован на 2019 год, эксклюзивно для Nintendo Switch.

К слову, во время церемонии наград The Game Awards 2018 анонсировали Mortal Kombat 11.

Видео: Nintendo

Фото: Nintendo (Скриншот)

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