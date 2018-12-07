Во время церемонии наград The Game Awards 2018 состоялся анонс Mortal Kombat 11.

Легендарная серия в жанре Fighting возвращается со следующей частью под названием Mortal Kombat 11. В Youtube опубликовали первый трейлер.

В видео не показали игрового процесса, но из него можно сделать много выводов о том, что будет в новой части серии.

В ролике один из самых узнаваемых персонажей серии Скорпион сражается с Рейденом. История продолжится после того, как последний победил Шиннока и стал темным богом.

Разработчики обещают свой лучший сюжетный режим за всю историю серии, а также переход видеоигры на новый движок.

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Кроме того, вернется и система стилей, которая станет еще насыщеннее и позволит подстраивать персонажей под свои потребности.

Релиз Mortal Kombat 11 состоится 23 апреля 2019 года, а за предварительный заказ игроки смогут получить одного из главных злодеев серии Шао Кана в качестве одного из бойцов.

К слову, на The Game Awards 2018 назвали победителя в категории Лучшая видеоигра года.

Видео: PlayStation

Фото: PlayStation (Скриншот)