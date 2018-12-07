19 декабря во всем мире отмечают День Святого Николая. Это первый новогодний праздник и, начиная с него, во всех городах зажигают елки и открывают рождественские ярмарки.

День Святого Николая – детский праздник. Традиционно в ночь на 19 декабря послушным детям под подушку кладут подарки, а непослушным – розгу. Обычай класть подарки под подушку появился у жителей Восточной Европы, у остальных же подарки складывают в большой носок, который дети оставляют возле кровати.

Праздник Святого Николая настолько прижился в обществе, что подарки получают и взрослые.

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Если у вас нет детей или они выросли, но вы все равно хотите поздравить их или других родственников с Днем Святого Николая, Факты ICTV подготовили список подарков, которым будет рад каждый.

Сладости в красивом мешочке

Это традиционный подарок, который подойдет и детям, и взрослым. Мало найдется людей, а особенно детей, которые не любили бы сладкое.

Огромные плитки шоколада, орехи в глазури или шоколадные фигурки – выбор здесь очень велик.

Пижама

Поскольку это первый праздник настоящей зимы, а за ним последуют еще 2-3 холодных месяца, то теплая пижама будет очень актуальна.

Пижаму лучше выбирать теплую с рождественским принтом и в традиционных цветах – красная, зеленая, белая.

Шарф

Подарить шарф на День Святого Николая также будет очень актуально. Шарфы с геометрическими фигурами, снежинками или оленями будут выглядеть идеально.

Еще к нему можно подобрать варежки или перчатки, но это только в том в случае, если вы знаете размер руки.

Косметика

Это может быть уходовая косметика или декоративная. Для девушек можно подобрать стойкую помаду или хорошую тушь. Также не лишним будет увлажняющий крем или флюид.

Для парней же можно выбрать питательный крем для рук без запаха.

Дети оценят гель для душа с запахом кока-колы или набор шампуней с супергероями.

Красивые чашки

Чашка никогда не бывает лишней в доме, а если она еще удобная и красивая, то с легкостью станет приятным напоминанием о вас.

Часто у людей есть целые наборы чашек, но пользуются они одной или двумя, поэтому можно постараться найти ту единственную, которой человек будет пользоваться ежедневно.

Билеты в кино/театр/концерт

Билет на мероприятие – один из лучших подарков – он под подушку влезет и человек будет точно счастлив. Единственное, что требуется – это знание музыкальных предпочтений.

Детям можно подарить билет в кино на какой-нибудь мультфильм.

Сертификат

Если вы совершенно не знаете, какой косметикой пользуется человек, сидит ли он на диете, куда любит ходить и какой у него размер одежды, то лучше всего облегчить всем жизнь и купить сертификат.

Он может быть на любую сумму и в любой магазине. Вы можете, к примеру, выбрать варежки и купить сертификат в эквиваленте этой сумме, а человек потом выберет себе размер. Или, если он не захочет варежки, то сможет получить неплохую скидку на понравившуюся вещь.

Ранее Факты ICTV составили список мероприятий, которые можно посетить с ребенком на День Святого Николая.

Фото: dreamstime.