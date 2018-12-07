Ежегодно одна и та же проблема – что подарить на Новый год родным и близким? От ассортимента разбегаются глаза, возникает желание купить что-то практичное или тематическое и ненужное. В этот момент стоит остановиться и вспомнить, что новогодний подарок – это в первую очередь положительные эмоции и праздничное настроение. С нашими советами относительно подарков на Новый год 2019, вы осуществите мечту своих близких или просто порадуете их.

Идеи новогодних подарков в год Свиньи

Если ваш ребенок, муж/жена, друзья тонко или прямо не обмолвились о своих желаниях, попробуйте использовать их хобби, увлечения, мечты. Приятнее всего получать в Новый год подарок, подобранный с учетом индивидуальных предпочтений.

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Если же человека вы знаете плохо, вспомните, что символом Нового года 2019 будет Желтая Земляная Свинья, символизирующая богатство, роскошь и изобилие. Свинье нравится все красивое, дорогое, но практичное. Бюджет на подарки ограничен? Сделайте что-то своими руками, если есть время и желание.

Презент или его упаковку можно выбрать того цвета, который точно понравится животному-покровительнице. Среди них желтый, золотой, красный, оранжевый. Уместными будут и “земляные” цвета: зеленый, хаки, коричневый.

Что лучше не дарить?

Ознакомьтесь с подарками-табу, с которыми меньше шансов угодить получателю (если, конечно, вы не уверены, что он его оценит):

детей мало интересует новая одежду или обувь, слишком сложная игрушка может вызвать отчаяние, а школьная канцелярия вероятно огорчит, напомнив об окончании зимних каникул;

женщинам трудно угодить с косметикой, духами и нижним бельем, ведь это слишком личные подарки. Кухонные принадлежности и вещи с намеком также имеют мало шансов на успех;

второй половинке не принято дарить книги, статуэтки птиц, вязаные вещи, средства для мытья посуды/уборки и цепочки;

считается плохой приметой дарить ножи, украшения с жемчугом и янтарем, пустой кошелек, сумку или чемодан.

Чем угодить детям: варианты подарков на Новый 2019

Что положить ребенку под елку? Малыши с нетерпением ждут новогодних праздников и, как правило, заранее пишут письма Деду Морозу с перечнем желаемых подарков. Они плохо ориентируются в ценах, поэтому включают в списки варианты различной стоимости.

Чаще всего дети заказывают:

кукол популярных брендов: Winx, Barbie, Lalaloopsy, Bratz, Mattel, My Little Pony, Monster High;

машинки, самолеты, квадрокоптер на дистанционном управлении;

конструкторы серии LEGO;

смартфон, приставку и планшет;

очки или шлем виртуальной реальности;

самокат, гироборд, скейт, велосипед;

билет на концерт любимого исполнителя.

Учитывайте возраст ребенка, ведь подростки скорее предпочитают увидеть под елкой какой-то гаджет, чем игрушку.

Что подарить мужу в год Желтой Земляной Свиньи

Чаще всего мужчины мечтают о подарках, которые касаются их хобби:

рыбаки будут благодарны за новый спиннинг, удочку, катушку или снасти;

поклонникам походов пригодится термочашка, набор металлических стопок, фонарик;

автомобилисты обрадуются видеорегистратору, новой магнитоле, беспроводной автомобильной зарядке;

настоящему хозяину дома понадобится набор профессиональных инструментов, качественный электроинструмент (дрель, болгарка, перфоратор, пила, фрезер).

Можно рассмотреть и другие варианты: одежду (шарф, рубашку, галстук, свитер, парные футболки), аксессуары (запонки, кожаный пояс), развлечения (билет на концерт, абонемент в спортзал, очки/шлем виртуальной реальности), гаджет или аксессуар к нему (наушники, портативный аккумулятор).

Идеи подарков для жены на Новый год 2019

Новогодний подарок для жены – хорошая возможность показать любимой, как сильно вы ее любите. Что же подарить на Новый год 2019? Главное выбирайте презент индивидуально:

Удивите креативом: организуйте мини-путешествие, закажите сертификат в SPA-салон, запустите оригинальный фейерверк или фонарики.

Вспомните о ее хобби: покажите, что вы знаете чем интересуется и увлекается жена – подарите что-то связанное с этим.

Проявите щедрость (без ущерба для семейного бюджета), и купите элитные духи, брендовые аксессуары, одежду или украшения.

Лучший вариант – сертификат, например, в магазин. Так вторая половинка сможет самостоятельно выбрать то, что ей нравится.

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Что подарить друзьям на Новый год 2019

Новогодние и рождественские праздники – хороший повод, чтобы встретиться с друзьями и приятно провести время. Чтобы порадовать товарищей, не забудьте подготовить им презенты. Предлагаем идеи подарков на Новый год 2019:

декор: свечи, новогодний венок, елочные игрушки;

календарь на следующий год;

фоторамка;

чашка;

блокнот;

плед;

сладости;

аксессуары для гаджетов: чехол для смартфона, наушники, портативная колонка, USB-хаб в виде свинки и флешек-поросят, сумка для ноутбука, линзы для смартфона;

мультитул;

мультитул; набор для приготовления глинтвейна;

посещение мастер-класса, лекции;

подругам можно подарить косметику; украшения; теплый шарф, перчатки или шапку; сертификат в магазин косметики;

алкоголь.

Дарите дорогим людям не только подарки, но и положительные эмоции и внимание. Не забывайте говорить приятные слова и напоминать, насколько они вам дороги.

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