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The Game Awards 2018: лучшие трейлеры церемонии награждения видеоигр

В этом году на The Game Awards 2018 состоялось много интересных анонсов видеоигр, многие из которых мы увидим в следующем году. Факты ICTV собрали для вас самые интересные видеоигры с церемонии награждения.

В этом году The Game Awards 2018 порадовал игроков огромным количеством неожиданных анонсов. О некоторых видеоиграх Факты ICTV написали отдельно, поэтому заходите в рубрику Все о видеоиграх, чтобы ничего не упустить.

Только недавно Supergiant Games порадовали игроков своим проектом Pyre, однако уже анонсировали новую видеоигру под названием Hades.

Ubisoft тоже решили не отставать и поэтому на The Game Awards 2018 игроки увидели первый трейлер новой части Far Cry под названием New Dawn.

Также впервые показали и тизер Dragon Age Dread Wolf Rises, которой так долго ждали, ведь предыдущая часть стала лучшей видеоигрой 2014 года.

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Один из самых известных персонажей эры оригинальной PlayStation вернется в обновленной версии видеоигры Crash Team Racing Nitro-Fueled.

Также стало известно, что ожидаемая многими игроками Psychonauts 2 выйдет в 2019 году, а недавно анонсированный Rage 2 заглянет на игровые платформы 14 мая 2019 года.

Кроме того, игроки наконец смогли увидеть, что представляет из себя новый персонаж в Devil May Cry 5, а Nintendo анонсировала, что первым дополнительным персонажем в Super Smash Bros. Ultimate станет Joker из Persona 5.

Фанатов сериала Stranger Things также ждал интересный анонс. Выяснилось, что по третьему сезону сериала сделают видеоигру.

К слову, на The Game Awards 2018 также объявили победителя в номинации Лучшая видеоигра года.

Видео: Xbox, Supergiant Games, Ubisoft, PlayStation, IGN

Фото: Xbox (Скриншот)

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