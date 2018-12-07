Награду The Game Awards 2018 в категории Лучшая видеоигра года получил God of War.

В этом году на вручении The Game Awards 2018 награду в категории Лучшая видеоигра года получил эксклюзив на PlayStation God of War.

Всего за звание лучшей видеоигры состязались шесть проектов:

Assassin’s Creed Odyssey;

Celeste;

God of War;

Marvel’s Spider-Man;

Monster Hunter: World;

Red Dead Redemption 2.

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Многие номинанты смогли получить награду в других категориях. Так, Celeste стала лучшей инди-игрой года, Red Dead Redemption 2 получил награду за лучшее повествование, а Monster Hunter: World стал лучшей ролевой игрой года.

Стоит отметить и большое присутствие жанра Fighting на The Game Awards 2018, среди которого первенство досталось Dragon Ball FighterZ.

К слову, Факты ICTV собрали самые интересные новинки видеоигр в декабре, на которые стоит обратить внимание.

Фото: God of War

Видео: PlayStation