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The Outer Worlds – первый трейлер видеоигры от создателей Fallout: New Vegas

Сегодня во время The Game Awards 2018 был анонсирован новый проект от Obsidian Entertainment – The Outer Worlds.

Сегодня разработчики видеоигр Obsidian Entertainment, известный такими проектами как Fallout: New Vegas и Pillars of Eternity, анонсировали The Outer Worlds.

В опубликованном в Youtube трейлере можно увидеть, что действие видеоигры будет происходить в космосе на “краю галактики”.

Игрок возьмет на себя роль одного из колонистов, которому придется исследовать новую планету и спасти своих друзей.

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Видеоигра разрабатывается в жанрах First Person Shooter/RPG. По словам разработчиков, большое внимание в The Outer Worlds будет уделяться сюжету, на который будет влиять выбор игрока.

Выход видеоигры запланирован на 2019 год на PlayStation 4, Xbox One и ПК.

К слову, во время вручения наград The Game Awards 2018 анонсировали продолжение популярной серии Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order.

Видео: Obsidian

Фото: Obsidian (Скриншот)

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