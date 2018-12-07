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Факти / Lifestyle / Вакансія мрії: пара шукає фотографа для подорожей за €7 тис. на місяць/

Вакансия мечты: пара ищет фотографа для путешествий за €7 тыс. в месяц

Британская пара разместила объявление о найме профессионального фотографа, который будет путешествовать и снимать события их жизни.

Объявление о найме фотографа-путешественника разместило агентство Perfocal.

В тексте указано, что необходим фотограф, который сможет путешествовать и фотографировать пару на разных мероприятиях, которые будут проходить в Европе, Америке, Южной Америке и Австралии.

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Фотографа ищут сроком на год и опытом работы не меньше пяти лет.

За работу обещают заплатить 80 тысяч фунтов за год (около 3 млн грн).

Ранее британская пивоварня Meantime Brewing Company искала дегустатора пива на неполный рабочий день.

Фото: dreamstime.

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