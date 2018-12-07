Британская пара разместила объявление о найме профессионального фотографа, который будет путешествовать и снимать события их жизни.
Объявление о найме фотографа-путешественника разместило агентство Perfocal.
В тексте указано, что необходим фотограф, который сможет путешествовать и фотографировать пару на разных мероприятиях, которые будут проходить в Европе, Америке, Южной Америке и Австралии.
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Фотографа ищут сроком на год и опытом работы не меньше пяти лет.
За работу обещают заплатить 80 тысяч фунтов за год (около 3 млн грн).
Ранее британская пивоварня Meantime Brewing Company искала дегустатора пива на неполный рабочий день.
Фото: dreamstime.
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