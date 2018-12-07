Климатологи предупреждают – 2019 год может стать самым жарким за всю историю человечества, поскольку фаза Эль-Ниньо, скорее всего, уже началась.

Об этом пишет National Geographic.

По словам ученых, с приходом фазы Эль-Ниньо поверхностные воды восточной части Тихого океана значительно нагреваются, что имеет заметное влияние на климат.

Последствия Эль-Ниньо в последние годы были значительные в связи с глобальным потеплением, и они будут усугубляться, поскольку температура продолжает расти.

Читайте: Глобальное потепление на 1,5° – ученые дали новый прогноз

В частности, самыми жаркими в истории были года с 2015-го по 2018-й, что обусловлено также увеличением выбросов углекислого газа.

Какие причины климатических изменений, что прогнозируют Земле и как глобальное потепление отразится на Украине – читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: pixabay.com