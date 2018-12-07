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Факти / Lifestyle / Земля нагрівається. 2019 рік стане найспекотнішим/

Земля нагревается. 2019 год станет самым жарким

Климатологи предупреждают – 2019 год может стать самым жарким за всю историю человечества, поскольку фаза Эль-Ниньо, скорее всего, уже началась.

Об этом пишет National Geographic.

По словам ученых, с приходом фазы Эль-Ниньо поверхностные воды восточной части Тихого океана значительно нагреваются, что имеет заметное влияние на климат.

Последствия Эль-Ниньо в последние годы были значительные в связи с глобальным потеплением, и они будут усугубляться, поскольку температура продолжает расти.

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В частности, самыми жаркими в истории были года с 2015-го по 2018-й, что обусловлено также увеличением выбросов углекислого газа.

Какие причины климатических изменений, что прогнозируют Земле и как глобальное потепление отразится на Украине – читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: pixabay.com

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