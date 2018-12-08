День не подходит для важных начинаний, однако сегодня можно наметить планы на будущее, подумать о том, как они могут быть реализованы, и какие для этого понадобятся ресурсы.

Гороскоп на сегодня, 8 декабря, публикует Telegram каналAstro.Expert.

В эмоциональном плане может быть тяготение к отрицательным эмоциям, склонность к конфликтам и конфронтациям, поэтому сегодня есть возможность потренироваться в проявлении гибкости, терпения, внимания и чуткости к окружающим.

Однако активных социальных контактов все же лучше не планировать. Лучше посвятить день домашним делам, уборке, умеренной физической активности. Для снятия общего напряжения и повышения гибкости на уровне тела подойдет мягкая гимнастика или йога, также очень уместным будет масляный массаж или массаж суставов.

Сегодня можно заняться украшением дома к Новому Году или хотя бы подобрать украшения, которые вы будете использовать.

Неблагоприятно: подстригание ногтей, брать в долг.

Читайте: Гороскоп для всех знаков зодиака на декабрь 2018

К слову, Факты ICTV публиковали финансовый гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака.