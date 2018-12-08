Православные отмечают День Святого Николая ежегодно 19 декабря.

День Святого Николая православные отмечают 19 декабря. Этот праздник является для многих самым любимым из новогоднего цикла.

Святого Николая называют покровителем детей, а 19 декабря стал днем, когда открывают ярмарки и зажигают елки.

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В ночь с 18 на 19 декабря Святой Николай приносит подарок и кладет его под подушку или в большой носок, который дети оставляют у кровати.

Однако подарки получают только послушные дети. Непослушным Святой Николай оставляет розги.

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