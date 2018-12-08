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Какого числа День Святого Николая 2018

Православные отмечают День Святого Николая ежегодно 19 декабря.

День Святого Николая православные отмечают 19 декабря. Этот праздник является для многих самым любимым из новогоднего цикла.

Святого Николая называют покровителем детей, а 19 декабря стал днем, когда открывают ярмарки и зажигают елки.

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В ночь с 18 на 19 декабря Святой Николай приносит подарок и кладет его под подушку или в большой носок, который дети оставляют у кровати.

Однако подарки получают только послушные дети. Непослушным Святой Николай оставляет розги.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как написать письмо Святому Николаю.

Фото: dreamstime.

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