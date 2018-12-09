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Гороскоп на сегодня, 9 декабря

Гороскоп на сегодня рекомендует заняться своим внутренним миром и посвятить время обучению.

Гороскоп на сегодня, 8 декабря, публикует Telegram каналAstro.Expert.

Если назрела необходимость в каких-либо резких или гневных действиях, приводящих к разрыву, сегодня они могут иметь успех.
Стоит быть очень внимательными к происходящему вокруг и прислушиваться к своей интуиции, чтобы избежать обмана или неприятной ситуации.

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На сегодня можно запланировать трудновыполнимую или тяжелую работу, которую вы давно откладывали – энергии дня будут способствовать ее выполнению. И в целом, постарайтесь сегодня не лениться и не бояться ставить перед собой большие цели.

К слову, Факты ICTV публиковали финансовый гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака.

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