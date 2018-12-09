Да, за окном зимняя серость, но мы вернемся в потрясающие осенние Татры! Полетаем над вершинами, покатаемся на трамвае между гор, попробуем всякой вкуснятины. Факты ICTV с радостью делятся эмоциями и идеями отдыха в горах Словакии.

День 1

Утро субботы в закарпатском пограничном Чопе, откуда поездом едем в словацкий городок Чиерна над Тисоу (один час с границей, 91 грн.).

С Чиерной регулярно курсируют электрички (2 часа, 5 евро) к прекрасному городу Кошице, но его оставляем на обратный путь, а пока спешим в горы. С Кошице отправляемся на Интерсити Кошице-Прага в село Штрба (Štrba, 1,5 часа, 7 евро).

Путешествие в живописных горах

За окном открываются нереальные пейзажи, и это только начало Татранского оазиса.

17.00, мы в Штрбе: 895 м. над ур. м., воздух чистейший, старый маленький вокзал с ретро-буфетом, каменной инсталляцией, елкой до потолка, олдскульными светильниками и сервантом с раритетами. Вокзал пустует, только парочка туристов шумит.

Милая тетушка в кассе дружелюбно отвечает на множество наших вопросов и продает нам трехдневные билеты на горный трамвайчик и электричку (8 евро).

На трамвайчике сквозь леса

К вокзалу подъезжает словно игрушечный красно-белый трамвай, в котором двери открываешь самостоятельно. Называется Zubačka, ведь рельсы “зубастые”.

Через несколько минут выходим на нашей остановке Татрански Лесковец (Tatranský Lieskovec). Поднимаемся немножко вверх, где в геометрии гор вырос новый жилой квартал с четырехэтажными квартирными домами. Здесь мы арендовали апартаменты на сервисе Airbnb (100 долларов за три ночи за двоих).

Квартира очень маленькая, но с милым видом и удачной логистикой: близко от Кошице, рядом с остановкой Зубачки и неподалеку вокзала Штрбске Плесо (Štrbské Pleso). А там уже и одноименное волшебное озеро, канатная дорога к вершине Преднее Солиско (Predné Solisko), кафе, супермаркет и отправная точка специальных электричек к дальнейшим достопримечательностям.

В первый вечер едем за покупками к Штрбскому плесу. За окнами трамвая в мистическом свете луны вырисовываются очертания гор. Путешествие горными лабиринтами – магия и не иначе.

Лайфхак

Если в Словакии ваш поезд опаздывает, а у вас еще пересадка, тогда сообщите проводнику, и он задержит следующий поезд. В Словакии билеты продаются на сутки, а на конкретное время надо дополнительно приобрести место.

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День 2

Просыпаемся с солнцем. Осень, именно октябрь – едва ли не лучшее время для релакса в Татрах, ведь деревья одеваются в желтые, пурпурные одеяния, а кое-где еще остается послевкусие весны и лета. Солнце играет лучами, а ручейки и водопады наигрывают легкие мелодии.

Нам повезло, ведь на улице тепло и даже жарко. Все вокруг вибрирует счастьем: безупречная природа, прекрасная инфраструктура, создающая комфортный отдых среди гор, и дружелюбный сервис. Нет ощущения зимнего туристического хаоса, а в этом свой шарм.

Садимся в трамвайчик, едем к остановке Штрбске Плесо. Направляемся к кресельному подъемнику, а с нами еще множество людей, тем не менее, все спокойно и лояльно. Среди туристов больше пожилых пар, а еще множество семей с маленькими детьми. Везде указатели, информационные пункты, кафе, аккуратные деревянные киоски с сувенирами и даже карета с лошадьми.

Покупаем билеты (15 евро с человека) на подъемник до отметки 1840 м горы Предне Солиско.

Невероятное ощущение, ты в невесомости, вокруг, как в калейдоскопе, меняется картинка. Прилетаем на место, а к конечной точке уже надо пешком и в качественной обуви, поскольку глыбы катятся под ногами.

Пенсионеры и родители с детьми смело шагают вверх, однако многие туристы остаются, ведь и на высоте 1840 м — хорошее пространство для прогулок и угощение в колоритных заведениях.

Далее спускаемся до 1355 м, где в живописном интерьере гор красуется озеро Штрбске Плесо.

Вокруг построены гостиницы и причудливой архитектуры дома с апартаментами. Но, пожалуй, здесь все сделано грамотно, ведь озеро сохраняет фантастическую красоту.

Каждая остановка вокруг Плеса открывает новую картинку, а веточки деревьев гармонично ложатся в идеальный кадр.

Горная гастрономия

Горные прогулки пробуждают нешуточный аппетит, а локальная кухня словно создана для уютной трапезы с видом на безупречные пейзажи. Выбираем ресторацию с лаконичным интерьером, деревянной мебелью и белыми пледами. Галантный официант в черно-белом обращается к нам: Здравствуйте, дамы, чего желаете?.

Заказываем традиционные словацкие картофельные галушки с брынзой с салом (5.9 евро), а также Кофолу – альтернативу Coca Cola, придуманную в Чехословакии в 1959 году.

Подъемники преимущественно работают до 15.00, а вечером можно прогуляться новыми городами и селами. Маршрут электрички предлагает 20 остановок, посему в течение недели здесь есть что осматривать.

Лайфхак

Цены в Татрах выше, чем в Кошице, но некоторые позиции по цене/качеству не сильно отличаются от киевских. Бутылка вина – 4 евро, 200 г сыра Tatranský polooštiepok – 2.16 евро, упаковка прошутто – 2 евро, йогурт – 45 центов. Порции в кафе огромные и сытные, поэтому можно и не заказывать первое со вторым.

День третий

Сегодня просыпаемся рано утром, ведь впереди путь на Татранскую Ломницу (Tatranská Lomnica). Зубачка привозит к Штрбскему плесу, мгновенно садимся в красно-серую, комфортную электричку. Направляемся к Татранской Ломнице (850 м. н. у. м.), это конечная остановка, ехать около часа.

Прибываем: вокруг выросли стильные пансионы, небольшой аккуратный парк, а милый старичок подсказывает путь к канатной дороге.

Это понедельник и людей крайне мало, поэтому и очередь в кассу небольшая. Покупаем билет (22 евро с человека) и летим в четырехместной олдскульной кабине к Скальнатему плесу (озеро Skalnaté pleso, 1751 м). По дороге вверх пересаживаемся в модерную красную десятиместную кабину. Вокруг расстилаются чарующие полотна природы, но совсем другие нежели вчера, на горе Солиско.

В том то и дело: все три горы, на которых мы побывали, различаются пейзажами, текстурой, цветом. Подъем к Солиско поражает больше, но именно со Скальнатего плеса открываются зрелищные и крайне широкие панорамы с волнистыми зеленоватыми и голубыми рельефами в синеве неба.

Однако и это не предел: с плеса вылетает одна четырехместная кабина до конечной точки – Ломницкого щита (Lomnický štít, + 27 евро). Там горы купаются в облаках, вершину окутывает белое одеяло с голубым орнаментом гор. Работают кафе и гостиница. Представляете, каково это проснуться утром на высоте 2634 м? В этот раз не едем, но в следующий – обязательно.

Гуляем у Скальнатего плеса, несколько троп ведут в разные стороны.

Вот родители с малышами балансируют на шатких глыбах над ущельем. И так легко, совсем не боятся. Молодая супружеская пара делает фотосет у озера. Некоторые направляются вверх, но к вершине самостоятельно не дойти. Солнце сияет, тепло, туристы загорают на деревянных диванчиках.

Работают кафе с террасами, здесь множество гостей. Каменистый путь ведет к 1725 м., к небольшой деревянной Скальнатой хате (Skalnatá chata). А ей уже 175 лет! Посетители заказывают пиво, либо фирменный кофе Skalnaté preso (эспрессо – игра слов с плесо).

Уже после “хаты” мы ныряем в кабинку и летим назад, ведь нам еще ехать в Стары Смоковец (Starý Smokovec) и к его горе Гребенок (Hrebienok).

Лайфхак

Билет на Ломницкий щит заказывайте заранее и на конкретное время, поскольку к вершине едет только одна четырехместная кабина.

Стары Смоковец и Гребенок

Последний город в наших горах – Смоковец, ехать с Татранской Ломницы около 20 минут. Самое время обеда и здесь нам повезло. Сразу за вокзалом – неприметный, но многолюдный фудкорт Duo Stánok. Почтенный невысокий энергичный хозяин активно общается с гостями. Принимает наш заказ и искренне советует выбрать комплекс за 4 евро. На выбор: четыре супа и четыре вторые блюда.

Заказываем фасолевый и чечевичный супы со словацкими колбасками, а также мясной гуляш с кнедлями. Выбираем желтый столик, хозяин, пританцовывая, подает ароматные блюда.

После не менее 20 визитов в Словакию – это вкуснейший и сытный обед ever.

А что дальше? “Покорение” новых вершин. Из Смоковца регулярно ездит фуникулер на гору Гребенок (9 евро). И мы отправляемся, за окном – опять же горные, но новые инсталляции. Первым встречает медведь с табличкой 1263 м. Ломницкий щит открывается с нового ракурса, а в низинах водопады наигрывают свою мелодию.

Жаль, нам не хватило времени на водопады, но мы прогулялись в лабиринте крутых скал и ущелий.

Солнце встретилось с сумерками, горы наполнились своеобразной мистикой. Они намекают на время.

Кошицкая чашка кофе

На следующий день горы видим уже только из окна поезда в Кошице. У нас 2,5 часа на обед и кофе в этом городе. На капучино направляемся в конец Главной улицы, в винтажную Šálka kávy.

Это душевное пространство с хорошим кофе, дружественным сервисом, нетривиальным дизайном и коллекцией раритетов. Своеобразный музей.

Šálka kávy завершает наше путешествие. Далее – в Чиерную над Тисоу и в Чоп. И с мечтами – вернуться еще, остаться хоть на неделю и увидеть гораздо больше.

Эвелина Гурницкая