Сегодня, 10 декабря, исполняется 98 лет со дня рождения уроженки Украины и крупнейшей бразильской писательницы Клариси Лиспектор. Компания Google посвятила ей дудл.

Клариса Лиспектор родилась в 1920 году в городе Чечельник в Винницкой области. С семьей она переехала в Бразилию, когда ей исполнилось два года.

При рождении писательницу звали Хая Пинхасовна Лиспектор, а после переезда все члены семьи сменили имена. Хаю переименовали на Кларису.

В подростковом возрасте Лиспектор переехала в Рио-де-Жанейро. Она училась на юридическом факультете и увлекалась журналистикой и писательством.

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После замужества, она покинула страну в 1944 году, и на протяжении полутора десятилетий жила в Европе, а затем в США.

Вернувшись в Рио-де-Жанейро, Лиспектор работала над серией новелл Семейные узы, изданной в 1960 году, а впоследствии и над другими произведениями, в том числе романом Живая вода.

Клариса Лиспектор была удостоена ряда национальных премий, а ее творчество переведено на множество языков. По некоторым произведениям были сняты фильмы и сериалы.

В 2002 году в украинском городе Чечетник, где родилась писательница, была установлена мемориальная доска.

Напомним, 25 октября Google посвятил анимированный дудл ко дню рождения выдающегося китайско-американского художника Тайруса Вонга.