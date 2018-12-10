Сегодня стоит проявлять заботу не только по отношению к себе, но и к окружающим.
Гороскоп на сегодня, 10 декабря, публикует Telegram канал Astro.Expert.
Ваше общение в этот день будет иметь долгосрочный результат, потому желательно проявить свои лучшие качества.
Укрепить отношения помогут доброжелательность, вежливость и забота о близких.
В первую половину дня желательно избегать пассивности и планировать на это время срочные дела.
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Во второй половине дня лучше уменьшить социальную активность и провести вечер в кругу семьи или же одному.
Можно уделить внимание питанию – отдать предпочтение легкой и полезной пище.
Неблагоприятными сегодня считаются стрижка и надевание новой одежды.
К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на декабрь 2018 года для всех знаков зодиака.