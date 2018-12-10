Со Дня Святого Николая, 19 декабря, в Украине начинаются новогодние праздники, которые будут длиться почти месяц – до 14 января или Старого Нового года.
Куда пойти на Новый год с ребенком подскажет афиша, где собраны множество мероприятий для веселого времяпровождения с малышами.
Факты ICTV собрали лучшие события столицы, куда можно сводить ребенка на новогодние праздники.
Новый год на ВДНХ
С 8 декабря до 10 марта
ВДНХ, ул.Академика Глушкова,1
Вход на территорию парка — свободный
Самый большой парк зимних развлечений столицы Зимняя страна на ВДНХ в этом году будет работать и в новогоднюю ночь!
Что может быть лучше, чем встретить Новый год с друзьями возле большой праздничной елки, а потом начать его первые часы на сияющем катке или катаясь на горках?
Празднование Нового года в Зимней стране подарит хорошее настроение и веселые развлечения.
Новогодняя цирковая программа Капли Живой Воды
Цирк
15 декабря – 13 января, сеансы в 10.00, 13.00, 16.00
Билеты: 100-550 грн
Купить билеты можно тут
Главная цирковая Елка страны приглашает детей с семьями зажечь яркие огоньки, загадать желание и встретить новый 2019 год.
В этом году подготовили масштабное европейское шоу, которое объединило в себе синтез света, волшебных мелодий, игривых фонтанов и лучшие цирковые номера.
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Поздравления Николая
Дом культуры и искусств СБУ
16.12 сеансы в 11.00, 13.30, 16.00
Билеты: 80-300 грн
Купить билеты можно тут
До спектакля детей ждут веселые игры, конкурсы и фотографирование со Святым Николаем. После будет представление, где всех ждет увлекательная сказка о борьбе добра со злом и приключения Царевны-лягушки и Ивана-царевича.
Не обойдется история без Кощея Бессмертного и Бабы-Яги. Но они будут не страшные, а очень веселые, и петь песни.
У маленьких посетителей появилась прекрасная возможность собственными глазами увидеть Святого Николая и лично заказать ему подарки или передать письмо с пожеланиями.
Миссия: похищение Деда Мороза
Центр культуры и искусств МВД
17-27 декабря, сеансы в 11.00 та 13.30
Билеты: 50-250 грн
Купить билеты можно тут
С героями спектакля дети попадут в страну динозавров, где живет Добрый динозавр Дино. Все вместе они будут бороться против зла Гринча и помощников, которые похитили волшебный посох Деда Мороза и теперь Новый год под вопросом и серьезной угрозой. Поэтому миссию невозможно выполнить без помощи маленьких зрителей.
Всем посетителям спектакля придется решить кучу хитроумных загадок и задач, чтобы спасти Деда Мороза и праздник.
Космическая миссия: в поисках магических стихий
Планетарий
19.12.2018 – 7.01. 2019, сеансы в 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00
Билеты: 200-400 грн
Купить билеты можно тут
Шоу происходит с использованием 3D-эффектов и сферического изображения 360 градусов. Каждый гость будет присутствовать во время событий в космической лаборатории, откуда космические пираты похитили Магические диски стихий и теперь Земле грозит опасность.
Задача магов и детей — вернуть Магические диски и спасти Землю и всю Вселенную.
Во время спектакля будет задействовано лазерное шоу и настоящая космическая елка, которой не будет ни на одном другом новогоднем спектакле.
Также все присутствующие смогут сфотографироваться с космическими героями в специальной фотозоне.
Новогодний детектив
Национальная музыкальная академия Украины
22 та 23 декабря, сеансы в 10.00, 13.00, 16.00
Билеты: 100-550 грн
Купить билеты можно тут
Спустя несколько веков после истории Герды и Кая, их пра-пра-правнук и его подружка пишут письма Святому Николаю и выбирают музыку для новогодних танцев возле елки. И тут неожиданно появляется и сама Снежная Королева. Только за эти века она стала еще более злой и обзавелась армией монстров.
Герои противопоставят снежной Владычице взрывное шоу с лазерными эффектами, зажигательные танцы и новогодние хиты.
История, которой больше 2000 лет
Малый театр
22, 23, 25, 29. 12.2018
Билеты: 300 грн, родителям бесплатно
Купить билеты можно тут
Малый театр с познакомит детей с чудом, которое случилось однажды в Вифлееме. Их также ждут ангелы и колядники, с которыми они обязательно подружатся. Новые друзья покажут детям атрибуты, игры, песни характерные для Рождества.
Также здесь будут выпекать рождественский калач, который дети будут украшать собственноручно и смогут потом попробовать.
Новогодние приключения Снеговика
Новый украинский театр
Билеты: 200 грн
22, 24, 29 та 31 декабря в 12.00 и 13.00
Купить билеты можно тут
Перед спектаклем детей ждут игры и развлечения с Дедом Морозом и Снегурочкой. А потом все зрители увидят историю веселых зайцев, неудачника снеговика лютую стужу и медведя, которому не дают спать.
В конце дети будут водить хоровод вокруг елки и получать подарки.
Белоснежка. Новогодняя история
Центральный Дом Художника
23 декабря – 7 января, сеансы в 11.00 и 13.00
Билеты: 100-350 грн
Купить билеты можно тут
Перед спектаклем детей ждет анимация и игры у елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. После зрителям покажут представление по мотивам известной сказки братьев Гримм. Всех ждет проникновенная история, музыкальные номера, настоящие поединки на рыцарских мечах и дерзкие каскадерские номера.
Белоснежка — это девочка, которую мачеха выгнала из дома за ее красоту и хотела отравить. Однако искреннее сердце главной героини помогло преодолеть злые чары и найти любовь.
Рапунцель. Новогоднее чудо
Национальная музыкальная академия Украины
24-25 декабря, сеансы в 11.00 и 13.00
Билеты: 90-400 грн
Купить билеты можно тут
Спектакль состоится с участием настоящих каскадеров. Зрителей ждут сложные трюки, спецэффекты и настоящие рыцарские бои.
В основе сюжета известная сказка братьев Гримм. Злая мачеха заперла девушку Рапунцель в высокой башне. А все потому, что у девочки волшебные волосы. Когда Рапунцель поет, эти волосы могут лечить раны и дарить вечную молодость.
Девушка проводит свои дни в одиночестве и мечтает попасть на праздник, который вот-вот состоится в городе. Только любовь Принца может помочь ей разрушить намерения злой мачехи и получить свободу.
Снежная королева. Сказки с оркестром
Национальная музыкальная академия Украины
28, 29 та 30 декабря в 12.00
Билеты: 120 – 375 грн
Купить билеты можно тут
Главная Снежная Королева страны – Ольга Сумская порадует маленьких зрителей чтением зимней сказки Ганса Христиана Андерсена.
В исполнении Национального ансамбля Киевская Камерата прозвучат классические произведения Эдварда Грига, Яна Сибелиуса и Курта Аттерберга.
Дополнением выступления станет красочная водная анимация в исполнении Ангелины Золотой.
Сказка подарит атмосферу рождественского умиротворения не только детям, но и взрослым.
Холодное сердце
Октябрьский дворец
29-30 декабря в 11.00 и в 15.00
Билеты: 90-450 грн
Купить билеты можно тут
В шоу примут участие более 30 артистов, также зрителей ждут выступления акробатов, огненное шоу и шоу мыльных пузырей.
Также всех ждет представление, в котором Анна пойдет на поиски своей сестры Эльзы. А помогать ей будут Кристоф со своим верным оленем и волшебный снеговик Олаф.
По дороге их ждет множество приключений и препятствий. Выходки нечистой силы будут случаться им на каждом шагу. Но если друзья остановятся, сердце Эльзы навсегда превратится в кусочек льда.
В основе сюжета лежит сказка Вильгельма Гауфа о герое, который потерял свое горячее сердце.
Щелкунчик
Дворец спорта
30 декабря, сеансы в 11.00, 13.30, 16.00
Билеты: 150-450 грн
Купить билеты можно тут
Под волшебные мелодии Чайковского, Моцарта, Равеля зрители увидят спектакль по мотивам сказки Гофмана. Здесь будет и вальс цветов, и мышиный король, и любовь, которая превратит куклу-Щелкунчика в прекрасного принца.
Режиссер спектакля Щелкунчик – чемпион Европы и не однократный чемпион Украины по фигурному катанию Дмитрий Дмитренко. Сценарной разработкой шоу занимался режиссер, музыкант группы Авиатор Дмитрий Тодорюк.
Помимо выступлений на льду зрители увидят 3-D графику, невероятное звездное небо, огромный LED-экран, световое шоу и впечатляющие спецэффекты.
Фикси шоу – 2019. Фиксики играют в цирк!
Октябрьский дворец
2-3 01.2019, сеансы в 12.00 та о 15.00
Билеты: 90-790 грн
Купить билеты можно тут
Программа рассчитана для детей от 3-х до 10-ти лет. Продолжительность – 1 час. Малышам до 4-х лет вход бесплатный (без предоставления отдельного места, ребенок сидит на руках у взрослого).
В Новом 2019 году Симка, Нолик, Файер и ДимДимыч приглашают зрителей в цирк. Оказывается, Фиксики могут быть акробатами и даже клоунами. Из-за невнимательности ДимДимыча дети и герои попадают в виртуальный плен к злодею Гипнозио фон Глюку! ДимДимычу придется понять, что реальность интереснее виртуальной игры: ведь чтобы победить настоящего противника, нужно не просто нажимать на кнопки, но и многое уметь, быть умным и смелым.
Дети увлекутся понятным сюжетом и играми, что выходят за рамки сцены, споют фиксипесенки и потанцуют все вместе.
Фиксики – самые рейтинговые мультяшные герои, популярные в более чем 90 странах мира. Это единственное в Украине лицензионное Шоу от создателей мультфильма.
Алиса в Стране Чудес на льду
Дворец спорта
2-4 января, сеансы в 11.00
Билеты: 150-490 грн
Купить билеты можно тут
Зрители встретятся с девочкой Алисой, совершившей удивительное путешествие в Зазеркалье, где она встретилась с черной и белой шахматными королевами, безумным Шляпником, игральными картами, гусеницами и другими героями.
Невероятный свет, звук, спецэффекты и мастерство исполнителей сделают эту знакомую историю настоящим чудом, которое запомнится детям надолго.
Напомним, главную елку страны планируют открыть 19 декабря на Софийской площади. Новогодний городок на Контрактовой площади начнет работать с 15 декабря.