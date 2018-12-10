Со Дня Святого Николая, 19 декабря, в Украине начинаются новогодние праздники, которые будут длиться почти месяц – до 14 января или Старого Нового года.

Куда пойти на Новый год с ребенком подскажет афиша, где собраны множество мероприятий для веселого времяпровождения с малышами.

Факты ICTV собрали лучшие события столицы, куда можно сводить ребенка на новогодние праздники.

Новый год на ВДНХ

С 8 декабря до 10 марта

ВДНХ, ул.Академика Глушкова,1

Вход на территорию парка — свободный

Самый большой парк зимних развлечений столицы Зимняя страна на ВДНХ в этом году будет работать и в новогоднюю ночь!

Что может быть лучше, чем встретить Новый год с друзьями возле большой праздничной елки, а потом начать его первые часы на сияющем катке или катаясь на горках?

Празднование Нового года в Зимней стране подарит хорошее настроение и веселые развлечения.

Новогодняя цирковая программа Капли Живой Воды

Цирк

15 декабря – 13 января, сеансы в 10.00, 13.00, 16.00

Билеты: 100-550 грн

Купить билеты можно тут

Главная цирковая Елка страны приглашает детей с семьями зажечь яркие огоньки, загадать желание и встретить новый 2019 год.

В этом году подготовили масштабное европейское шоу, которое объединило в себе синтез света, волшебных мелодий, игривых фонтанов и лучшие цирковые номера.

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Поздравления Николая

Дом культуры и искусств СБУ

16.12 сеансы в 11.00, 13.30, 16.00

Билеты: 80-300 грн

Купить билеты можно тут

До спектакля детей ждут веселые игры, конкурсы и фотографирование со Святым Николаем. После будет представление, где всех ждет увлекательная сказка о борьбе добра со злом и приключения Царевны-лягушки и Ивана-царевича.

Не обойдется история без Кощея Бессмертного и Бабы-Яги. Но они будут не страшные, а очень веселые, и петь песни.

У маленьких посетителей появилась прекрасная возможность собственными глазами увидеть Святого Николая и лично заказать ему подарки или передать письмо с пожеланиями.

Миссия: похищение Деда Мороза

Центр культуры и искусств МВД

17-27 декабря, сеансы в 11.00 та 13.30

Билеты: 50-250 грн

Купить билеты можно тут

С героями спектакля дети попадут в страну динозавров, где живет Добрый динозавр Дино. Все вместе они будут бороться против зла Гринча и помощников, которые похитили волшебный посох Деда Мороза и теперь Новый год под вопросом и серьезной угрозой. Поэтому миссию невозможно выполнить без помощи маленьких зрителей.

Всем посетителям спектакля придется решить кучу хитроумных загадок и задач, чтобы спасти Деда Мороза и праздник.

Космическая миссия: в поисках магических стихий

Планетарий

19.12.2018 – 7.01. 2019, сеансы в 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00

Билеты: 200-400 грн

Купить билеты можно тут

Шоу происходит с использованием 3D-эффектов и сферического изображения 360 градусов. Каждый гость будет присутствовать во время событий в космической лаборатории, откуда космические пираты похитили Магические диски стихий и теперь Земле грозит опасность.

Задача магов и детей — вернуть Магические диски и спасти Землю и всю Вселенную.

Во время спектакля будет задействовано лазерное шоу и настоящая космическая елка, которой не будет ни на одном другом новогоднем спектакле.

Также все присутствующие смогут сфотографироваться с космическими героями в специальной фотозоне.

Новогодний детектив

Национальная музыкальная академия Украины

22 та 23 декабря, сеансы в 10.00, 13.00, 16.00

Билеты: 100-550 грн

Купить билеты можно тут

Спустя несколько веков после истории Герды и Кая, их пра-пра-правнук и его подружка пишут письма Святому Николаю и выбирают музыку для новогодних танцев возле елки. И тут неожиданно появляется и сама Снежная Королева. Только за эти века она стала еще более злой и обзавелась армией монстров.

Герои противопоставят снежной Владычице взрывное шоу с лазерными эффектами, зажигательные танцы и новогодние хиты.

История, которой больше 2000 лет

Малый театр

22, 23, 25, 29. 12.2018

Билеты: 300 грн, родителям бесплатно

Купить билеты можно тут

Малый театр с познакомит детей с чудом, которое случилось однажды в Вифлееме. Их также ждут ангелы и колядники, с которыми они обязательно подружатся. Новые друзья покажут детям атрибуты, игры, песни характерные для Рождества.

Также здесь будут выпекать рождественский калач, который дети будут украшать собственноручно и смогут потом попробовать.

Новогодние приключения Снеговика

Новый украинский театр

Билеты: 200 грн

22, 24, 29 та 31 декабря в 12.00 и 13.00

Купить билеты можно тут

Перед спектаклем детей ждут игры и развлечения с Дедом Морозом и Снегурочкой. А потом все зрители увидят историю веселых зайцев, неудачника снеговика лютую стужу и медведя, которому не дают спать.

В конце дети будут водить хоровод вокруг елки и получать подарки.

Белоснежка. Новогодняя история

Центральный Дом Художника

23 декабря – 7 января, сеансы в 11.00 и 13.00

Билеты: 100-350 грн

Купить билеты можно тут

Перед спектаклем детей ждет анимация и игры у елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. После зрителям покажут представление по мотивам известной сказки братьев Гримм. Всех ждет проникновенная история, музыкальные номера, настоящие поединки на рыцарских мечах и дерзкие каскадерские номера.

Белоснежка — это девочка, которую мачеха выгнала из дома за ее красоту и хотела отравить. Однако искреннее сердце главной героини помогло преодолеть злые чары и найти любовь.

Рапунцель. Новогоднее чудо

Национальная музыкальная академия Украины

24-25 декабря, сеансы в 11.00 и 13.00

Билеты: 90-400 грн

Купить билеты можно тут

Спектакль состоится с участием настоящих каскадеров. Зрителей ждут сложные трюки, спецэффекты и настоящие рыцарские бои.

В основе сюжета известная сказка братьев Гримм. Злая мачеха заперла девушку Рапунцель в высокой башне. А все потому, что у девочки волшебные волосы. Когда Рапунцель поет, эти волосы могут лечить раны и дарить вечную молодость.

Девушка проводит свои дни в одиночестве и мечтает попасть на праздник, который вот-вот состоится в городе. Только любовь Принца может помочь ей разрушить намерения злой мачехи и получить свободу.

Снежная королева. Сказки с оркестром

Национальная музыкальная академия Украины

28, 29 та 30 декабря в 12.00

Билеты: 120 – 375 грн

Купить билеты можно тут

Главная Снежная Королева страны – Ольга Сумская порадует маленьких зрителей чтением зимней сказки Ганса Христиана Андерсена.

В исполнении Национального ансамбля Киевская Камерата прозвучат классические произведения Эдварда Грига, Яна Сибелиуса и Курта Аттерберга.

Дополнением выступления станет красочная водная анимация в исполнении Ангелины Золотой.

Сказка подарит атмосферу рождественского умиротворения не только детям, но и взрослым.

Холодное сердце

Октябрьский дворец

29-30 декабря в 11.00 и в 15.00

Билеты: 90-450 грн

Купить билеты можно тут

В шоу примут участие более 30 артистов, также зрителей ждут выступления акробатов, огненное шоу и шоу мыльных пузырей.

Также всех ждет представление, в котором Анна пойдет на поиски своей сестры Эльзы. А помогать ей будут Кристоф со своим верным оленем и волшебный снеговик Олаф.

По дороге их ждет множество приключений и препятствий. Выходки нечистой силы будут случаться им на каждом шагу. Но если друзья остановятся, сердце Эльзы навсегда превратится в кусочек льда.

В основе сюжета лежит сказка Вильгельма Гауфа о герое, который потерял свое горячее сердце.

Щелкунчик

Дворец спорта

30 декабря, сеансы в 11.00, 13.30, 16.00

Билеты: 150-450 грн

Купить билеты можно тут

Под волшебные мелодии Чайковского, Моцарта, Равеля зрители увидят спектакль по мотивам сказки Гофмана. Здесь будет и вальс цветов, и мышиный король, и любовь, которая превратит куклу-Щелкунчика в прекрасного принца.

Режиссер спектакля Щелкунчик – чемпион Европы и не однократный чемпион Украины по фигурному катанию Дмитрий Дмитренко. Сценарной разработкой шоу занимался режиссер, музыкант группы Авиатор Дмитрий Тодорюк.

Помимо выступлений на льду зрители увидят 3-D графику, невероятное звездное небо, огромный LED-экран, световое шоу и впечатляющие спецэффекты.

Фикси шоу – 2019. Фиксики играют в цирк!

Октябрьский дворец

2-3 01.2019, сеансы в 12.00 та о 15.00

Билеты: 90-790 грн

Купить билеты можно тут

Программа рассчитана для детей от 3-х до 10-ти лет. Продолжительность – 1 час. Малышам до 4-х лет вход бесплатный (без предоставления отдельного места, ребенок сидит на руках у взрослого).

В Новом 2019 году Симка, Нолик, Файер и ДимДимыч приглашают зрителей в цирк. Оказывается, Фиксики могут быть акробатами и даже клоунами. Из-за невнимательности ДимДимыча дети и герои попадают в виртуальный плен к злодею Гипнозио фон Глюку! ДимДимычу придется понять, что реальность интереснее виртуальной игры: ведь чтобы победить настоящего противника, нужно не просто нажимать на кнопки, но и многое уметь, быть умным и смелым.

Дети увлекутся понятным сюжетом и играми, что выходят за рамки сцены, споют фиксипесенки и потанцуют все вместе.

Фиксики – самые рейтинговые мультяшные герои, популярные в более чем 90 странах мира. Это единственное в Украине лицензионное Шоу от создателей мультфильма.

Алиса в Стране Чудес на льду

Дворец спорта

2-4 января, сеансы в 11.00

Билеты: 150-490 грн

Купить билеты можно тут

Зрители встретятся с девочкой Алисой, совершившей удивительное путешествие в Зазеркалье, где она встретилась с черной и белой шахматными королевами, безумным Шляпником, игральными картами, гусеницами и другими героями.

Невероятный свет, звук, спецэффекты и мастерство исполнителей сделают эту знакомую историю настоящим чудом, которое запомнится детям надолго.

Напомним, главную елку страны планируют открыть 19 декабря на Софийской площади. Новогодний городок на Контрактовой площади начнет работать с 15 декабря.