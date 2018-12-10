За Черной пятницей последовали традиционные новогодние распродажи.

До Нового года остается несколько недель и самое время покупать подарки, если это не было сделано 23 ноября.

Магазины электроники, косметики, одежды и салоны делают для своих покупателей до 50% скидки.

Новогодние распродажи отличаются от Черной пятницы тем, что скидки в магазинах не ограничены одним днем или уик-эндом, а длятся весь декабрь.

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Подарки для себя и родственников со скидкой до 70% уже можно приобрести в магазинах Makeup и Parfums.

Новогодние распродажи в торговых центрах и магазинах Киева

Среди магазинов электроники Сitrus обещает покупателям скидки до 50%.

Comfy

Здесь действуют скидки до 40% на определенные товары.

Эльдорадо

Новогодние скидки здесь начались сразу после Черной пятницы и продляться до 6 января.

Фокстрот

Магазин предоставляет скидки на определенные товары и выгодные условия покупки.

Розетка

Интернет-магазин продает со скидкой электронику, новогодний декор и продукты питания.

Торговые центры пока официально не обьявили о начале распродаж, однако на витринах каждого магазина можно увидеть сообщения о скидках к Новому году.

Новогодние распродажи в салонах красоты

Beauty And People

Салон предлагает программу по восстановлению волос Абсолютное счастье для волос со скидкой в 20%. Акция продлится до 15 января.

Леди Эстетик

Здесь предлагается лазерная эпиляция со скидкой в 35%.

Люменис

В этом салоне можно сделать лазерную эпиляцию голеней за 420 грн вместо 1540 грн. Акция продлится до 28 февраля.

Ранее Факты ICTV писали, что подарить парню или мужу на Новый год.

Фото: dreamstime.