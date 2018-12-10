Новый год 2019 станет годом Желтой (Земляной) Свиньи. И наряды, в которых вы собираетесь встречать праздник, должны отвечать предпочтениям нового покровителя года.

Факты ICTV собрали для вас главные советы касательно нарядов на Новый год, которые помогут вам задобрить символ 2019 года.

Цвета 2019 года

Поскольку символом 2019 года является Желтая Свинья, то желтый цвет прекрасно подойдет в качестве основы для наряда. Также подойдут ягодные оттенки, коричневый и зеленый цвета.

Можно не бояться использовать для своего наряда и нежные серые оттенки. Белый цвет также порадует земляную свинью, а еще хорошо подойдет золотой оттенок.

Для встречи Нового года подойдут и костюмы, и платья, но нужно не забывать, что хозяйка 2019 года – известная транжира. А потому и наряд должен быть роскошный, но при этом соответствовать дресс-коду мероприятия.





















Новый год 2019: в каком цвете нужно встречать год свиньи / 5 фотографий

Чем дополнить образ

Для дополнения образа достаточно использовать аксессуары, которые предпочитает символ Нового года.

Если праздник роскошный, то стоит выбрать золотые украшения. На обычной вечеринке можно использовать браслеты или деревянные бусы.

При желании можно также отказаться от украшений и обойтись лентой или бантом для прически, купить перчатки или пояс цветов Земляной Свиньи.













Новый год 2019: в каком цвете нужно встречать год свиньи / 3 фотографии

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К слову, в этом году главную елку страны должны открыть на Софийской площади 19 декабря.

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