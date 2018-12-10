Пара туристов из Дании забрались на пирамиду Хеопса и занялись там сексом.

Ролик своего интимного подвига они сами выложили на You Tube.

На нем видно, как они взбираются на вершину пирамиды, а после восхождения на Хеопсу девушка начинает снимать с себя одежду. По информации издания News 18, за этим действием последовал секс. Однако на видео этих кадров нет.

Стоит отметить, что влюбленные поднимались на пирамиду ночью, а вид в это время суток на Египет открывается просто великолепный.

Известно, что по этому случаю парой заинтересовались власти, ведь подъем на пирамиду строго запрещен.

К слову, во время полета в Мексику пассажиры решили заняться сексом в самолете. Любовные утехи пары сняли на видео.