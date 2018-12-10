PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Lifestyle / Пара зайнялася сексом на вершині піраміди Хеопса (18+)/

Пара занялась сексом на вершине пирамиды Хеопса (18+)

Пара туристов из Дании забрались на пирамиду Хеопса и занялись там сексом.

Ролик своего интимного подвига они сами выложили на You Tube.

На нем видно, как они взбираются на вершину пирамиды, а после восхождения на Хеопсу девушка начинает снимать с себя одежду. По информации издания News 18, за этим действием последовал секс. Однако на видео этих кадров нет.

Стоит отметить, что влюбленные поднимались на пирамиду ночью, а вид в это время суток на Египет открывается просто великолепный.

Известно, что по этому случаю парой заинтересовались власти, ведь подъем на пирамиду строго запрещен.


Читайте: Секс под угрозой срыва! 5 самых популярных женских отговорок

К слову, во время полета в Мексику пассажиры решили заняться сексом в самолете. Любовные утехи пары сняли на видео.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как заниматься сексом и не заболеть СПИДом
Секс под угрозой срыва! 5 самых популярных женских отговорок
Тюрьма, штраф и смертная казнь! Топ-7 самых абсурдных секс-законов
Топ-7 вещей, “убивающие” секс
Диван “выкинул”: британку парализовало после секса
Страсть и эгоизм: топ-5 обязательных видов секса для любой пары (18+)
Как захотеть секса в любое время, в любом месте и усилить оргазм
Секс – спасение от усталости: как захотеть интима после трудовых будней
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка