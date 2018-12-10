Жизнь астронавтов при полете на Марс и обратно укоротится из-за радиационного облучения.

2 года полета к Марсу сократит среднюю продолжительность жизни астронавтов на 2,5 года.

К такому выводу пришли ученые, изучающие аэрокосмическую медицину, когда расчитали риск радиационного облучения, пишет Интерфакс-Украина.

– Независимо от возраста за защитой радиационного убежища 20 г/кв. см. составит 7,5%, а сокращение средней предстоящей продолжительности жизни (СППЖ) – 2,5 года.

Для расчета был взят космический корабль простой шаровой формы со стандартизованным фантомом модели тела человека.

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Ученые брали за основу условие того, что аппарат с жидкостным реактивным двигателем и ядерно-энергетической установкой будет быстро выведен на орбиту Марса.

Напомним, на Марсе впервые за 6 лет приземлилась новая миссия NASA.