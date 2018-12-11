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День апостола Андрея Первозванного: история праздника

13 декабря 2018 года, в четверг, православные отмечают день памяти апостола Андрея Первозванного.

Андрей стал первым из призванных учеников Христа, в связи с чем апостола часто называют Первозванным. Он проповедовал в разных странах христианство, прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до места, где сегодня расположен Киев.

Апостольский путь Андрея завершился 13 декабря примерно 62 года н.э., когда его за свою проповедническую деятельность казнили и распяли в греческом городе Патры.

В 357 году мощи святого апостола Андрея Первозванного были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме Святых Апостолов рядом с мощами святого апостола и евангелиста Луки и ученика апостола Павла — апостола Тимофея.

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После взятия Константинополя крестоносцами, в 1208 году мощи святого апостола Андрея были перевезены в Италию и помещены в кафедральном храме в Амальфи. При Папе Римском Пие II (1458) мощи Андрея были перенесены в Рим и положены в соборе святого апостола Петра.

Апостол Андрей является святым покровителем Украины, России, Шотландии, Румынии, Греции, Сицилии, Амальфи, а также моряков и рыбаков.

Также он считается основателем и небесным покровителем Константинопольской православной церкви.

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Фото: Dreamstime.comsegodnya

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