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Факти / Lifestyle / ЧС, пенсії і iPhone. Що українці шукали у Google у 2018 році/

ЧМ, пенсии и iPhone. Что украинцы искали в Google в 2018 году

Украинский офис Google представил то, что больше всего искали украинцы в интернете в 2018 году.

Среди запросов самым популярным оказался ЧМ 2018 – чемпионат мира по футболу. На второй ступеньке популярности – новый сезон сериала Мажор, на третьем месте – конкурс Евровидение 2018.

Также в 2018 году украинцы искали информацию о новых фильмах, сериалах Школа Полицейский с Рублевки. Популярным оказался и запрос Олимпиада 2018. Люди задавались вопросом, что такое реинтеграция, NFC, криптовалюта, как подключить Т2, заработать деньги в интернете, ухаживать за орхидеей.

Топ-запросы 2018 года:

  • ЧМ 2018;
  • Мажор 3 сезон;
  • Евровидение 2018;
  • Школа 2 сезон;
  • Полицейский с Рублевки 3 сезон;
  • Кемерово;
  • Фильмы 2018;
  • Марина Поплавская;
  • Холостяк 8;
  • Олимпиада 2018.

Персона года:

  • Марина Поплавская;
  • Егор Крид;
  • Иосиф Кобзон;
  • Борис Апрель/Зианджа;
  • Xxxtentacion;
  • Стивен Хокинг;
  • Меган Маркл;
  • Александр Усик;
  • Александр Захарченко;
  • Надежда Савченко.

Зрелища и хлеб

Фильм года:

  • Веном;
  • Монстры на каникулах 3;
  • 50 оттенков свободы;
  • Мстители: Война бесконечности;
  • Дэдпул 2;
  • Джуманджи. Зов джунглей;
  • Тихоокеанский рубеж 2;
  • Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда;
  • Красотка на всю голову;
  • Скажене весілля.

Сериал года:

  • Мажор 3 сезон;
  • Школа 2 сезон;
  • Полицейский с Рублевки 3;
  • Домашний арест;
  • Ивановы Ивановы 3 сезон;
  • Молодежка 5 сезон;
  • Гранд Лион;
  • Ольга 3 сезон;
  • Ривердейл;
  • Дві матері.

Шоу года:

  • Евровидение 2018;
  • Холостяк 8;
  • Голос країни 2018;
  • Танці з зірками 2018;
  • Замуж за Бузову;
  • Лига смеха 2018;
  • Оскар 2018;
  • МастерШеф 8;
  • Наречена для тата;
  • Одруження наосліп 2018.

Покупка года:

  • Бейблэйд;
  • Т2;
  • Укрзалізниця билеты;
  • МАУ билет;
  • IQOS;
  • Биткоин;
  • Колонка JBL;
  • Беспроводные наушники;
  • Айфон 8;
  • Резиновые сапоги.

Любопытство

Что такое?:

  • Биткоин;
  • Корь;
  • Томос;
  • Реинтеграция;
  • NFC;
  • Криптовалюта;
  • Эщкере;
  • ЧСВ;
  • Дифтерия;
  • Томбой.

Почему?:

  • задерживают пенсию;
  • мясо коровы называется говядиной;
  • нет связи МТС;
  • в Одессе желтый снег;
  • вянут перцы в теплице;
  • задерживают детские пособия;
  • отекают ноги;
  • мундиаль так называется;
  • Украина не голосует на Евровидении;
  • Пасха в разные дни.

Как?:

  • скачать видео с ютуб;
  • сделать слайм;
  • удалить инстаграм;
  • подключить Т2;
  • заработать деньги в интернете;
  • ухаживать за орхидеей;
  • покрасить яйца на Пасху;
  • зайти в ВК;
  • дозвониться оператору Киевстар;
  • удалить фейсбук.

Читайте: Журнал Time назвал Человека года 2018

К слову, в 2017 году пользователи искали информацию об авто на евробляхах, как обойти блокировку ВКонтакте и что такое биткоин.

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