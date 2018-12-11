Украинский офис Google представил то, что больше всего искали украинцы в интернете в 2018 году.

Среди запросов самым популярным оказался ЧМ 2018 – чемпионат мира по футболу. На второй ступеньке популярности – новый сезон сериала Мажор, на третьем месте – конкурс Евровидение 2018.

Также в 2018 году украинцы искали информацию о новых фильмах, сериалах Школа Полицейский с Рублевки. Популярным оказался и запрос Олимпиада 2018. Люди задавались вопросом, что такое реинтеграция, NFC, криптовалюта, как подключить Т2, заработать деньги в интернете, ухаживать за орхидеей.

Топ-запросы 2018 года:

ЧМ 2018;

Мажор 3 сезон;

Евровидение 2018;

Школа 2 сезон;

Полицейский с Рублевки 3 сезон;

Кемерово;

Фильмы 2018;

Марина Поплавская;

Холостяк 8;

Олимпиада 2018.

Персона года:

Марина Поплавская;

Егор Крид;

Иосиф Кобзон;

Борис Апрель/Зианджа;

Xxxtentacion;

Стивен Хокинг;

Меган Маркл;

Александр Усик;

Александр Захарченко;

Надежда Савченко.

Зрелища и хлеб

Фильм года:

Веном;

Монстры на каникулах 3;

50 оттенков свободы;

Мстители: Война бесконечности;

Дэдпул 2;

Джуманджи. Зов джунглей;

Тихоокеанский рубеж 2;

Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда;

Красотка на всю голову;

Скажене весілля.

Сериал года:

Мажор 3 сезон;

Школа 2 сезон;

Полицейский с Рублевки 3;

Домашний арест;

Ивановы Ивановы 3 сезон;

Молодежка 5 сезон;

Гранд Лион;

Ольга 3 сезон;

Ривердейл;

Дві матері.

Шоу года:

Евровидение 2018;

Холостяк 8;

Голос країни 2018;

Танці з зірками 2018;

Замуж за Бузову;

Лига смеха 2018;

Оскар 2018;

МастерШеф 8;

Наречена для тата;

Одруження наосліп 2018.

Покупка года:

Бейблэйд;

Т2;

Укрзалізниця билеты;

МАУ билет;

IQOS;

Биткоин;

Колонка JBL;

Беспроводные наушники;

Айфон 8;

Резиновые сапоги.

Любопытство

Что такое?:

Биткоин;

Корь;

Томос;

Реинтеграция;

NFC;

Криптовалюта;

Эщкере;

ЧСВ;

Дифтерия;

Томбой.

Почему?:

задерживают пенсию;

мясо коровы называется говядиной;

нет связи МТС;

в Одессе желтый снег;

вянут перцы в теплице;

задерживают детские пособия;

отекают ноги;

мундиаль так называется;

Украина не голосует на Евровидении;

Пасха в разные дни.

Как?:

скачать видео с ютуб;

сделать слайм;

удалить инстаграм;

подключить Т2;

заработать деньги в интернете;

ухаживать за орхидеей;

покрасить яйца на Пасху;

зайти в ВК;

дозвониться оператору Киевстар;

удалить фейсбук.

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