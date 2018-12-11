Украинский офис Google представил то, что больше всего искали украинцы в интернете в 2018 году.
Среди запросов самым популярным оказался ЧМ 2018 – чемпионат мира по футболу. На второй ступеньке популярности – новый сезон сериала Мажор, на третьем месте – конкурс Евровидение 2018.
Также в 2018 году украинцы искали информацию о новых фильмах, сериалах Школа Полицейский с Рублевки. Популярным оказался и запрос Олимпиада 2018. Люди задавались вопросом, что такое реинтеграция, NFC, криптовалюта, как подключить Т2, заработать деньги в интернете, ухаживать за орхидеей.
Топ-запросы 2018 года:
- ЧМ 2018;
- Мажор 3 сезон;
- Евровидение 2018;
- Школа 2 сезон;
- Полицейский с Рублевки 3 сезон;
- Кемерово;
- Фильмы 2018;
- Марина Поплавская;
- Холостяк 8;
- Олимпиада 2018.
Персона года:
- Марина Поплавская;
- Егор Крид;
- Иосиф Кобзон;
- Борис Апрель/Зианджа;
- Xxxtentacion;
- Стивен Хокинг;
- Меган Маркл;
- Александр Усик;
- Александр Захарченко;
- Надежда Савченко.
Зрелища и хлеб
Фильм года:
- Веном;
- Монстры на каникулах 3;
- 50 оттенков свободы;
- Мстители: Война бесконечности;
- Дэдпул 2;
- Джуманджи. Зов джунглей;
- Тихоокеанский рубеж 2;
- Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда;
- Красотка на всю голову;
- Скажене весілля.
Сериал года:
- Мажор 3 сезон;
- Школа 2 сезон;
- Полицейский с Рублевки 3;
- Домашний арест;
- Ивановы Ивановы 3 сезон;
- Молодежка 5 сезон;
- Гранд Лион;
- Ольга 3 сезон;
- Ривердейл;
- Дві матері.
Шоу года:
- Евровидение 2018;
- Холостяк 8;
- Голос країни 2018;
- Танці з зірками 2018;
- Замуж за Бузову;
- Лига смеха 2018;
- Оскар 2018;
- МастерШеф 8;
- Наречена для тата;
- Одруження наосліп 2018.
Покупка года:
- Бейблэйд;
- Т2;
- Укрзалізниця билеты;
- МАУ билет;
- IQOS;
- Биткоин;
- Колонка JBL;
- Беспроводные наушники;
- Айфон 8;
- Резиновые сапоги.
Любопытство
Что такое?:
- Биткоин;
- Корь;
- Томос;
- Реинтеграция;
- NFC;
- Криптовалюта;
- Эщкере;
- ЧСВ;
- Дифтерия;
- Томбой.
Почему?:
- задерживают пенсию;
- мясо коровы называется говядиной;
- нет связи МТС;
- в Одессе желтый снег;
- вянут перцы в теплице;
- задерживают детские пособия;
- отекают ноги;
- мундиаль так называется;
- Украина не голосует на Евровидении;
- Пасха в разные дни.
Как?:
- скачать видео с ютуб;
- сделать слайм;
- удалить инстаграм;
- подключить Т2;
- заработать деньги в интернете;
- ухаживать за орхидеей;
- покрасить яйца на Пасху;
- зайти в ВК;
- дозвониться оператору Киевстар;
- удалить фейсбук.
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