На Новый год 2019 в Киеве запланировано множество концертов и развлечений.

Каждый найдет для себя новогоднее мероприятие по душе.

Киевляне смогут сходить на спектакли, которые зададут новогоднюю атмосферу.

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Также посетить концерты, на которых прозвучат праздничные хиты и подарят дух Рождества.

Факты ICTV собрали лучшие варианты для создания новогоднего настроения.

Вечера на хуторе близ Диканьки

25 декабря, 18.00

Центральный Дом офицеров ВСУ

Билеты: 250 – 650 грн

Купить билеты можно тут

Рождественская ночь зовет к необычным приключениям и напоминает всем, что чудеса сбываются.

В сказке появятся любимые персонажи – Солоха, Черт, Дьяк, Голова и Чуб. Колдун Пацюк, который имеет связи в аду, казаки и Царица, которая подарит Вакуле золотые башмачки.

Рождественская сказка о любви с песнями, танцами, добрым юмором, веселыми колядками и атмосферой, которая переносить в ту самую Диканьку.

Рождественские грезы

25 декабря, 19.00

Национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинки

Билеты: 30 – 350 грн

Купить билеты можно тут

Под Новый год или в канун Рождества случаются разные чудеса. Герой спектакля шел в одну квартиру на свидание, а попал в другую. Хозяева квартиры — старая дева и ее больная мать, которая смирилась с мыслью, что доживает последние дни.

Дочь читает матери английского классика Чарльза Диккенса, и обе они мечтают о чем-то призрачном, романтическом, сентиментальном, таком, что только может быть в романах. Но в действительности этого нет…

Счастье может прийти в дом каждого, стоит только захотеть. Необходимо иметь силы бороться за него, и проявить твердость духа и решительность характера.

Новогодний концерт Штраус в оперетте

26-28 декабря, 19.00

Киевский национальный академический театр оперетты

Билеты: 60 – 800 грн

Купить билеты можно тут

К новогодним и рождественским праздникам театр устраивает волшебную встречу с музыкой композиторов семьи Штраусов.

В новогоднем концерте Штраус в оперетте собраны лучшие музыкальные произведения: как те, что уже полюбились зрителям и будут исполнены на бис, так и те, что прозвучат впервые в Украине.

Изысканная музыка семьи музыкантов Штраусов обеспечит особое настроение, а коллектив Национальной оперетты удивит и в очередной раз порадует обновленной концертной программой с оригинальными номерами и незабываемыми сюрпризами.

Также в программе вечера — выступление от студии старинного танца La Rêverie.

Зимний вечер с классикой

28-30 декабря, 19.00

Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского

Билеты: 120 – 450 грн

Купить билеты можно тут

Новогодняя программа, в которой будут звучать лучшие произведения выдающихся мировых композиторов: Бриччальди, Штрауса, Чайковского и других.

Звуковые образы будет создавать Национальный ансамбль солистов Киевская камерата — один из самых известных и высокопрофессиональных камерных оркестров Украины.

Дополнением вечера станет художественная водная анимация Ангелины Золотой. Уникальная техника Эбру — это древнее искусство живописи по воде. Яркая атмосфера цвета подарит незабываемую палитру ощущений.

Lords of the Sound GRAND CHRISTMAS

28-29 декабря, 19.00

Национальный дворец искусств Украина

Билеты: 350 – 500 грн

Купить билеты можно тут

Новогоднее настроение и атмосфера любви подарят новогодние композиции в исполнении оркестра Lords of the Sound.

Музыканты будут дарить живое звучание рождественских хитов и саундтреков к любимым новогодним фильмам.

Также прозвучит чарующее исполнение украинских народных колядок и щедривок от Волынского хора.

Тина Кароль. Все Хиты

31 декабря, 19.00

Национальный дворец искусств Украина

Билеты: 200 – 2250 грн

Купить билеты можно тут

Новогодняя программа от одной из главных певиц страны. В предновогодний вечер Тина Кароль выйдет на сцену, чтобы спеть свои лучшие песни.

Конечно, не обойдется и без сюрпризов. Певица обещает зрителям хорошую музыку и любимые песни.

За 5 часов до Нового Года!

31 декабря, 19.00

Международный центр культуры и искусств

Билеты: 300 – 700 грн

Купить билеты можно тут

Самые красивые композиции Штрауса, Чайковского, Леонтовича, праздничные хиты в новогоднем концерте За 5 часов до Нового Года! с участием виртуозных музыкантов Национального оркестра народных инструментов под управлением главного дирижера, народного артиста Украины Виктора Гуцала.

Гостей будут встречать музыканты в праздничных костюмах, которые в предвкушении зимней ночи приглашают забыть обо всех бытовых мелочах и погрузиться в мир классической и легкой музыки, насладиться чистотой и изысканностью звучания.

Новогодняя ночь в Docker Pub — Братья Гадюкины

31 декабря, 22.00

Docker Pub

Билеты: 550 – 8500 грн

Купить билеты можно тут

Рок-н-ролльное празднование Нового года с крутой группой украинской музыкальной сцены – Братья Гадюкины.

Рок-н-ролл до самого утра, танцы на столах, бешеная программа с ведущим, сюрпризы и новогодние подарки гостям.

Новий рік на ВДНГ

С 8 декабря до 10 марта

ВДНХ, ул.Академика Глушкова,1

Вход на территорию парка — свободный

Самый большой парк зимних развлечений столицы Зимняя страна на ВДНХ в этом году будет работать и в новогоднюю ночь!

Что может быть лучше, чем встретить Новый год с друзьями возле большой праздничной елки, а потом начать его первые часы на сияющем катке или катаясь на горках?

Празднование Нового года в Зимней стране подарит хорошее настроение и веселые развлечения.

Ранее Факты ICTV подготовили большой список мероприятий для детей на Новый год.

Фото: dreamstime.