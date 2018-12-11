PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 11 декабря/

Гороскоп на сегодня, 11 декабря

На сегодня желательно не планировать важные дела.

Гороскоп на сегодня, 11 декабря, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Однако эта рекомендация не касается дел, связанных с очищением или избавлением от чего-то отжившего и ненужного.

Звезды советуют именно сегодня навести порядок в доме перед новогодними праздниками.

Можно также провести ревизию старых связей.

Эмоциональное состояние может быть напряженным, поэтому принятие важных решений стоит отложить.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и стрижка.

Читайте: Восточный гороскоп на 2019 год

Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на декабрь 2018 года для всех знаков зодиака.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка