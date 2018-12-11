На сегодня желательно не планировать важные дела.
Гороскоп на сегодня, 11 декабря, публикует Telegram канал Astro.Expert.
Однако эта рекомендация не касается дел, связанных с очищением или избавлением от чего-то отжившего и ненужного.
Звезды советуют именно сегодня навести порядок в доме перед новогодними праздниками.
Можно также провести ревизию старых связей.
Эмоциональное состояние может быть напряженным, поэтому принятие важных решений стоит отложить.
Неблагоприятно: надевание новой одежды и стрижка.
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Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на декабрь 2018 года для всех знаков зодиака.
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