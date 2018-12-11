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Меню на Новый год 2019: как оформить стол и что приготовить

Хорошая хозяйка начинает заранее формировать новогоднее меню, включая в него блюда, которые помогут задобрить символ года наступающего. Ведь многие верят, что год пройдет легче и приятнее, если встретить его надлежащим образом. Поэтому предлагаем не усложнять себе жизнь – сделайте такое меню на Новый год 2019, которое понравится животному, принимающему эстафету следующим – Желтой Земляной Свинье.

Обязательные блюда на новогоднем столе

Что же приготовить на Новый год 2019? Есть хорошая новость: свинья – животное всеядное. А это значит, что на новогоднем столе может быть фактически что угодно. Не запрещен алкоголь и мясные блюда, кроме свинины. В общем, меню на Новый год 2019 должно быть разнообразным.

Считается, что Желтая Земляная Свинья любит салаты. Поэтому оливье, сельдь под шубой, в инегрет или что-то оригинальное – решать вам. Как вариант, найдите рецепт салата среди ингредиентов которого есть орехи или бобовые культуры. Животному-символу они также нравятся.

Любимый вкусности Свиньи – картофель. Подается в качестве гарнира (запекается или делается пюре) или используется для картофельного салата. И не забудьте о хлебе – подойдет любого сорта.

Также животное любит сладкое: фрукты и десерты. Оно не боится набрать лишних килограммов, поэтому ставьте на стол больше сладостей: конфеты, зефир, торт, пирожные.

Желтая Земляная Свинья неразборчива в напитках и алкоголе, поэтому выбирайте то, что предпочитаете.

Чего не должно быть на столе?

Теперь вы знаете, какие продукты можно ставить на новогодний стол в год Свиньи, однако есть и те, которые запрещены. Так, чтобы сытное новогоднее меню не сопровождалось изжогой, важно избегать острых соусов и приправ. Не рекомендуется использовать большое количество засоленных овощей.

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Однозначное табу на праздничном столе – еда на заказ. Желтая Земляная Свинья любит домашние и натуральные продукты, поэтому полуфабрикаты из супермаркета ее тоже вряд ли порадуют. Готовьте своими руками и с любовью.

Как украсить новогодний стол?

Символ 2019 ценит красоту и порядок, поэтому стоит приложить максимальное количество усилий в сервировке.

Учитывайте, что на стол желательно ставить много разных блюд, но в небольшом количестве. Кроме того, должны присутствовать:

– праздничная скатерть;

– изысканные салфетки;

– красивая посуда;

– яркие свечи (желательно желтые);

– по центру можно поставить фигурку свиньи, а рядом с ней миску с пшеном или пшеницей.

Желтая Земляная Свинья обожает свежую зелень и ценит эстетику, поэтому советуем украсить укропом, зеленым луком или петрушкой те блюда, которые будут входить в состав вашего меню на Новый год 2019.

Рецепты блюд на новогодний стол 

Множество рецептов и идей находится в открытом доступе, так как приготовить на Новый год 2019 – не станет проблемой. Мы же собрали несколько оригинальных вариантов.

Салат с мандаринами

Для его приготовления понадобится:

  • мандарин – 1 шт.;
  • хурма – 1 шт.;
  • соленый острый перец – 1 шт.;
  • куриное филе запеченное или отварное – 200 г;
  • малосольные небольшие огурцы – 2 шт.;
  • свежий помидор – 0,5 шт.;
  • лук – 0,5 шт.;
  • растительное масло – 1 ст.л.;
  • соль, перец.

Для соуса нужны:

  • запеченный баклажан – 1 шт.;
  • красный острый перец;
  • маринованный чеснок – 2 зубчика;
  • кинза – 30 г;
  • малосольный огурец – 1 шт.;
  • майонез – 3 ч.л.;
  • мед – 0,5 ч.л.;
  • растительное масло – 1 ст.л.

Салат выкладывается слоями, первый из которых – хурма. Далее идут огурцы и помидоры. Мясо – этаж перца. Сверху выкладываем лук, предварительно поджаренный на сковороде до золотистого цвета. Далее время соуса, все ингредиенты которого взбиваются в блендере. Соус можно заменить майонезом или маслом. Мандарин режется полукольцами и используется для декорирования.

Профитроли с сыром и лососем

Для приготовления закуски возьмите:

  • сливочный сыр – 300 г;
  • сливки 35% – 50 мл;
  • слабосоленая лосось или семга – 300 г;
  • красная икра и укроп для декора;
  • соль и перец.

В творог нужно добавить сливки, измельченный укроп, соль с перцем по вкусу и взбить до однородной массы. Далее в приготовленных или купленных профитролях (тарталетках) необходимо срезать верхушки и наполнить их полученной взбитой массой. Следующий этап – нарезать тоненькими слайсами лосось и свернуть в симпатичную форму. Закуска украшается красной рыбой, икрой и зеленью.

 Утка фаршированная апельсинами

Для этого мясного блюда потребуются следующие ингредиенты:

  • утка – от 2 кг;
  • апельсины – 3 шт.;
  • корень имбиря – 5 см;
  • розмарин;
  • оливковое масло – 1 ст.л.;
  • мед – 30 г;
  • соль и перец.

Технология приготовления:

  1. Утку тщательно вымойте, обрежьте потроха и лишний жир.
  2. Затем проколите вилкой кожуру и натрите маринадом (соль, перец, сок одного апельсина и цедра). Оставьте утку минимум на 2 часа.
  3. Тем временем разрежьте 2 апельсина слайсами, натрите на мелкой терке очищенный имбирь, порежьте несколько веточек розмарина, добавьте 1 столовую ложку оливкового масла – это начинка.
  4. Далее начините замаринованную утку, а брюхо зашейте или закройте зубочистками.
  5. Положите птицу в рукав для запекания или оберните фольгой. Запекайте примерно 40 минут при температуре 180°C. Затем полейте соком и жиром, которые образовались на дне, и запекайте еще 40 минут.
  6. Достаньте тушку и намажьте медом для румяности. Запекайте еще 15 минут.

Торт Битое стекло

Эту яркую вкусность не надо ни печь, ни жарить. А на ее приготовление требуется минимум времени. Держите ингредиенты:

  • питьевая вода – 1 л;
  • желе из киви – 90 г;
  • желе из вишни – 90 г;
  • желе из лимона – 90 г;
  • желатин – 25 г;
  • сметана 20% – 500 г;
  • сахар – 200 г.

Чтобы приготовить десерт, необходимо:

  1. Сделать желе трех цветов, воспользовавшись рецептом на упаковке.
  2. Желатин залить 200 мл воды, подождать пока он набухнет и растопить на медленном огне.
  3. Сметану взбить с сахаром, постепенно добавляя желатин.
  4. Застывшее желе порежьте небольшими кусочками.
  5. В глубокую прозрачную форму вылейте сметану, а затем добавьте цветные кусочки желе. Накройте торт пищевой пленкой и поставьте в холодильник. Дождитесь, пока он застынет.

Ранее Факты ICTV писали, в какие цвета одеваться, как украсить дом и что нельзя делать на Новый год 2019. 

Фото:  Dreamstime.comMosessin/Dreamstime.com.

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