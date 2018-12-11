Рождество – один из важнейших христианских праздников, западные христиане, живущие по Григорианскому календарю, празднуют 25 декабря. В этот день в городе Вифлееме родился сын Божий Иисус Христос.

В 2018 году Каталитическое Рождество припадает на вторник.

История праздника

Впервые о празднике Рождества было упомянуто в первой половине IV века. Из священных писаний Матфея и Луки следует, что восход первой вечерней звезды в ночь на 25 декабря знаменует собой рождение Сына Божьего.

Маленький Христос появился на свет в пещере, где от непогоды пастухи укрывали скот. О том, что в мир пришел Спаситель, ангелы возвестили пастухам, которые отправились в пещеру и поклонились новорожденному. А волхвы, направляемые светом яркой звезды, принесли Сыну Божьему свои дары – ладан, золото и смирну.

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Именно эта сцена стала главным символом праздника Рождества Христова. Ее воплощают в храмах и в жилых домах при помощи объемных фигур, выполненных из различных материалов (дерево, фарфор, глина).

Дата празднования была установлена в далеком 431 году на Третьем Вселенском соборе, который состоялся в городе Эфес.

Церковные традиции

Для католиков традиции празднования заключаются в определенных ритуалах. Один из них Адвент — период покаяния, который длиться четыре недели до праздника. Верующие католики в это время исповедуются, чтобы с чистым сердцем участвовать в Рождественских богослужениях и принять Причастие, а духовенство облачается в одежды фиолетового цвета.

В храмах у алтарей устанавливается венок с четырьмя свечами, и в каждое воскресенье Адвента зажигается по одной свече. Круглая форма венка символизирует вечность, а его зеленый цвет — надежду, как и ветви рождественской елки.

Празднование начинается с восходом первой вечерней зари, которая возвестила всему миру о времени рождения Сына Божьего и продолжается в течение восьми дней (октавы). В эти дни католики почитают святых.

30 декабря, если этот день не выпадает воскресенье, отмечается праздник Святого Семейства: Младенца Иисуса, Девы Марии и Иосифа. А завершается празднование Рождества 1 января, когда с особой торжественностью отмечается День Пресвятой Богородицы.

Рождественское время продолжается вплоть до праздника Крещения, который в римско-католическом календаре отмечается в первое воскресенье за ​​Богоявлением (6 января).

Сочельник

Канун Рождества называется Рождественским сочельником или Вигилией (от латинского vigilia, бдение). В этот день в семьях украшают елки и устанавливают ясли. Те из членов семьи, кто не успел приступить к исповеди, идут в церковь, которая обычно открыта с раннего утра.

Праздничный ужин по традиции состоит из постных блюд. В центре стола размещают блюдо с освященным пресным хлебом – рождественскими облатками (тонкие пластины из вафельного теста).

Перед тем, как начать ужин глава семьи читает вслух отрывок из Евангелия от Луки, повествующий о рождении Иисуса Христа. Затем все присутствующие берут с блюда облатки и делятся ими друг с другом, желая друг другу мира и добра. После этого начинается ужин Сочельника.

После ужина вся семья идет на мессу, обязательное присутствие на которой является общей католической рождественской традицией для всех верующих.

Повсеместно распространен и известен обычай оставлять за рождественским столом незанятое место. Любой гость в Сочельник будет принят как родной. Этот обычай — знак памяти о близких и дорогих людях, которые не могут в этот день встретить праздник вместе с семьей. Незанятое место символизирует также и покойного члена семьи, либо всех умерших родственников.

Санта-Клаус

Рождество неизменно ассоциируется с легендарным Санта-Клаусом, который гарцует на оленьей упряжке в окружении эльфов и приносит заветные подарки.

Долгие годы он дополнялся смешными деталями. Например, Санта обзавелся большим красным мешком для подарков только в 1864 году. А еще позже рождественский волшебник начал пробираться в дома через дымоходные трубы, чтобы оставить подарки детям.

Прототипом этого сказочного героя является Святой Николай (Sanctus Nicolaus), с которым связан еще один интересный рождественский обычай – развешивать на каминах большие носки – такие, чтобы в них могло поместиться как можно больше подарков.

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Традиции разных стран

В разных странах много общих обрядов празднования католического Рождества, но есть и свои отличительные традиции.

В католических странах хорошо известен обычай хождения по домам детей и молодежи в масках и шкурах животных с песнями и добрыми пожеланиями. В ответ молодежь получает подарки: колбасу, жареные каштаны, фрукты, яйца, пирожки, сладости.

Традиция украшать ель, как воплощение вечной жизни и плодородия, тоже уходит своими корнями в далекое языческое прошлое. Кроме сияющих шаров для украшения ели используются еще конфеты, яблоки и детские поделки из цветной бумаги.

Множество примет связано еще с одним рождественским растением — омелой (Viscum). Это вечнозеленое растение, которое живет на ветках и стволах некоторых деревьев. К примеру, в Скандинавии ее считают олицетворением добра и мира, а жители иных государств верят, что она оберегает дома от молнии, а также отпугивает всяческую нечисть.

Самый романтический обряд существует у англичан, которые с наступлением Рождества целуются под ветвями этого дивного кустарника.

В Чехии накануне Рождества принято наряжать елки, преподносить друг другу подарки и садиться за праздничный стол. А после члены семьи гадают на яблоках: если разрезать плод поперек и увидеть правильную звездочку из косточек, то следующий год обязательно будет счастливым.

В Австрии на елку вешают съедобные украшения, выполненные из мармелада и шоколада. К праздничному столу домочадцы выходят, одев самые лучшие костюмы, а двери не запирают на засовы – по сложившейся традиции к трапезе могут в любой момент присоединиться друзья и знакомые.

В Испании в рождественскую ночь облачаются в народные костюмы и выходят на улицы, где веселятся, танцуют и поют песни. А перед самым началом рождественской мессы восторженные люди, предвкушая праздник, собираются у центрального входа в храм, берутся за руки и танцуют.

Программа счастливого Рождества от американцев — завалить друг друга подарками, весело и всем вместе распевать рождественские песни, побывать в гостях у близких и родных, получить презенты от Санта Клауса.

Также Факты ICTV писали, что Католическое рождество 25 декабря признано официальным выходным в Украине. В этом году оно припадает на вторник.

Фото: pix-feed.com.