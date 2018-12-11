Сервис PornHub составил рейтинг стран, жители которых чаще всего смотрели фильмы для взрослых.
Сервис видеоконтента для взрослых PornHub опубликовал статистику просмотров ресурса за 2018 год.
Украина впервые вошла в Топ-20 стран с самым большим трафиком и заняла 16 место.
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Если говорить о самых популярных звездах, то чаще всего украинцы искали Сашу Грей и Эльзу Джин.
За прошедший год на PornHub в среднем заходило 92 млн человек в сутки.
PornHub рассказал, какие видео смотрят жители Украины / 2 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, что массовый технический сбой в работе видеохостинга YouTube поднял трафик крупнейшего порносайта PornHub.
Фото: Dreamstime.com, Pornhub
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