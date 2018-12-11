PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факти / Lifestyle / PornHub розповів, які відео дивляться жителі України/

PornHub рассказал, какие видео смотрят жители Украины

Сервис PornHub составил рейтинг стран, жители которых чаще всего смотрели фильмы для взрослых.

Сервис видеоконтента для взрослых PornHub опубликовал статистику просмотров ресурса за 2018 год.

Украина впервые вошла в Топ-20 стран с самым большим трафиком и заняла 16 место.

Читайте: $25 тыс. – Pornhub вручил грант профессору из Америки

Если говорить о самых популярных звездах, то чаще всего украинцы искали Сашу Грей и Эльзу Джин.

За прошедший год на PornHub в среднем заходило 92 млн человек в сутки.

  • image
  • image
PornHub рассказал, какие видео смотрят жители Украины / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что массовый технический сбой в работе видеохостинга YouTube поднял трафик крупнейшего порносайта PornHub.

ФотоDreamstime.com, Pornhub

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украина улучшила позиции в рейтинге свободы человека
Журнал Фокус оценил работу правительства Гройсмана
Самые популярные города мира: Львов вошел в топ-100
Forbes назвал самых дорогих музыкантов 2018 года
Ангела Меркель vs Тереза ​​Мэй: Forbes назвал самую влиятельную женщину мира
Кайли Дженнер и Эд Ширан возглавили рейтинг Forbes самых богатых звезд
Выборы-2019: свежая президентская социология удивила экспертов
Украина поднялась на 11 позиций в рейтинге талантливых стран
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка