В факте высадки астронавтов США на поверхность Луны не стоит сомневаться, заявили в NASA.

Космическое агентство NASA пригласило баскетболиста Стефена Карри в лабораторию, посвященную Луне в Хьюстоне, чтобы развеять сомнения спортсмена о правдивости фактов высадки американцев на спутник Земли, пишет Fox news.

Недавно Карри усомнился, что астронавтам США удалось покорить Луну.

– Мы когда-нибудь были на Луне? Я не думаю, – сказал спортсмен.

По словам ученых NASA, сотни фунтов лунных камней, которые находятся в Космическом центре имени Линдона Джонсона, обязательно переубедят Карри. Также баскетболист должен увидеть все, что было создано для путешествия на Луну за ближайшие 50 лет, уверяют в агентстве.

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Кроме этого, в NASA сообщили, что собираются на Луну еще раз. В следующий полет астронавты собираются пробыть на спутнике длительное время.

Напомним, на Марсе впервые за 6 лет приземлилась новая миссия NASA.