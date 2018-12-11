Какой маникюр на Новый год 2019 поможет привлечь удачу в будущем году? Какой дизайн и цвет ногтей выбрать, советуют Факты ICTV.

Новый год – волшебный праздник, наполненный особой атмосферой. Новогоднюю ночь каждый ждет с нетерпением и тщательно к ней готовится. Фактически подготовка занимает больше времени, чем само празднование.

Чтобы продолжить праздник как минимум до Рождества и выглядеть идеально во время застолья, женщины делают тематический нейл-арт. Читайте дальше, какой новогодний маникюр 2019 будет в тренде, и вдохновляйтесь креативными идеями.

Трендовые цвета, декор и форма

Год, который наступает, станет годом Желтой Земляной Свиньи, поэтому будут модными такие цвета как желтый, коричневый, зеленый, золотой. В нейл-арте актуальны также насыщенные оттенки: оранжевый, черный, бордовый, фиолетовый, красный, коралловый. Выбирая оттенок, помните, что маникюр должен гармонично довершать общий образ.

Рисунки на ногтях – поле для фантазии и креатива. Они как нельзя лучше передают тематическое настроение и привлекают внимание. Это могут быть: снежинки, елки, снеговики, олени, салют, часы, игрушки, портрет Деда Мороза или Снегурочки.

Чтобы угодить хозяйке следующего года, для маникюра на Новый год 2019 выберите изображение симпатичной свинки. Не менее важно, что принт можно сделать самостоятельно и в домашних условиях – с помощью наклеек, трафаретов.

Для финального акцента используйте яркие и блестящие украшения: стразы, бисер, бархатный песок, блестки, брокат, чешую, бульонки, слюду, жемчуг.





































































Какой сделать маникюр на Новый год 2019 – лучшие идеи / 17 фотографий

Что касается формы и длины, то в тренде продолжает оставаться естественность. Предпочтение стоит отдать небольшим овальным или миндалевидным ногтям, длина которых над пальцами не превышает 5 мм. Однако, если по душе какая-то другая форма или длина, то не стоит ограничиваться модными трендами.

5 идей для новогоднего маникюра

Теперь вы знаете о тенденции нейл-арта, однако пока не определились, какой сделать маникюр на Новый год 2019? Предлагаем поискать вдохновения среди 5-ти наших вариантов:

Брызги шампанского. Маникюр с небольшими блестками, напоминающими пузырьки шампанского. Делается он при помощи техники омбре, суть которой в постепенном переходе от цветной основания до блестящего покрытия.

Обычно используется белое покрытие с золотистыми блестками. Рекомендуется отдавать предпочтение теплым оттенкам, но можно поэкспериментировать с насыщенными сочетаниями.

Совершенная элегантность. Французский маникюр будет выглядеть празднично и стильно, и в то же время интеллигентно и сдержанно. Пофантазируйте на тему цвета и декора, чтобы добавить оригинальности.

Например, за основу возьмите изумрудный лак, а френч сделайте золотистым. Подчеркните праздничную тематику снежинками или стразами.

Блеск роскоши. Символу этого года нравится все красивое и дорогое. А что лучше всего ассоциируется с роскошью, если не камни и стразы? Разноцветные стразы-копии Swarovski; натуральный, жидкий и искусственный камень – позволяют не ограничивать фантазию.

Однако стоит соблюдать меру, чтобы вместо шикарного результата не получить аляповатую композицию. Этого участия легко избежать, если для новогоднего маникюра 2019 использовать прозрачные стразы среднего размера. Альтернативное решение – пудра (акриловая, зеркальная) или 3D чешуя.

С ног на голову. Луночный маникюр с прозрачной зоной лунки позволяет отложить поход к мастеру минимум на месяц. Его дизайн напоминает френч, но в отличие от него, здесь центральный объект – ногтевая лунка. Эта техника называется “negative space” и чаще всего выполняется с помощью трафаретов.

Блеска мало не бывает. Маникюр с втиранием – тренд этого года, который применяется поверх любого покрытия гель-лаком. Пигмент нужно втереть в ногти, а затем покрыть несколькими слоями закрепителя. Втирки бывают с различными эффектами:

зеркальный – серебристый и золотистый пигмент наносится на черный гель-лак;

жемчужный – подходит для пастельных оттенков. Результат выглядит нежно и стильно;

металлический – ногти будут с матовым серебристым покрытием. Оригинально выглядит хром с белым лаком;

хамелеон или майский жук – способ получить шикарный вечерний маникюр с переливами. Втирку можно использовать для цветных основ и дополнять дизайн стразами. Космические узоры можно создать также с помощью новинки года – лепестков Юки, которые наносятся на базовые и цветные гель-лаки;

голографический – оригинальный эффект, который лучше всего раскрывается на длинных ногтях. Мастера советуют наносить такую ​​втирку не на все ногти, а выборочно.

Выбирайте новогодний маникюр 2019 с учетом длины ногтей и ваших идей. Ведь на слишком коротких ногтях сложно сделать узоры со многими деталями.

А вот обладательницы ногтей средней длины могут позволить себе дизайн любой сложности. Новый год – прекрасное время для экспериментов, поэтому не стоит ограничиваться классическим дизайном.

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