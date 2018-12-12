Для того чтобы правильно выбрать елку, следует прежде всего определиться с тем, какого размера она должна быть и где вы будете ее устанавливать.

Покупать дерево наугад не стоит, пишет Korusna.info.

Как выбрать живую елку

Если вы решили выбрать живую елку, то сначала стоит обратить внимание на ее ствол. Ствол – это основа любого дерева, именно поэтому от состояния ствола зависит и состояние дерева в целом.

Ствол у елки, которая находится в хорошем состоянии, должен быть ровным и прямым, без трещин.

Наличие ободка на срезе говорит о том, что дерево срезано давно, а значит и простоит оно недолго. Допустим, ствол оказался хорошим, после этого стоит поднять дерево и срезом ударить о землю. Если после этого, стали осыпаться иголки, это свидетельствует только о том, что дерево совершенно не пригодно. Такая елка не простоит и недели полторы, не говоря уже о все новогодние праздники.

У хорошей, свежей елке ветки должны быть упругими и эластичными. Для этого вы можете согнуть ветку и посмотреть на ее состояние. Если ветка упругая – это хороший признак. Если ветка трещит и ломается – не стоит покупать такое дерево.

Кроме упругости веток, есть еще один признак свежести дерева, о которой стоит помнить. У свежей елки ветки должны тянуться вверх. Если ветки прижимаются к стволу у основания, т.е. проседают, это говорит о том, что дерево срезано давно.

Для того, чтобы проверить состояние хвои, потрите иголки в руках. Если на руках остается маслянистое хвойное вещество с запахом смолы, значит елка абсолютно свежая. Кроме того, у свежего дерева, хвоя имеет ярко-зеленый, сочный цвет. Свежая хвоя должна обладать хорошей колкостью и упругостью.

Прежде чем доставить елку домой, необходимо правильно ее упаковать. Для этого нужно аккуратно подвязать ветки к стволу веревкой, чтобы они не повредились. Нести елку надо верхушкой назад. А вносить в помещение наоборот – макушкой вперед.

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Прежде чем заносить елку в квартиру, стоит сначала адаптировать ее к внутреннему климату. Если у вас есть балкон или подвал, оставьте ее на несколько часов там. Это нужно сделать для того, чтобы избежать резких перепадов температуры, которые губительны для дерева.

От правильной установки новогодней елки и от бережного ухода за ней зависит и длительность ее службы. Для начала подготовьте дерево к установке. Прежде чем устанавливать елку, подрубите ей ствол, на несколько сантиметров очистив от коры.

Елку можно устанавливать по-разному: в емкость с песком, водой или на подставку.

Установка в емкость с песком

В определенную емкость, нужно насыпать свежий увлажненный песок. Предварительно в воду, которую вы будете наливать в песок, нужно добавить немного глицерина. Песок нужно поливать каждые два дня.

Установка в емкость с водой

Берем емкость (ведро или бак), в нее наливаем отстоянную воду, в которую можно добавить таблетку аспирина, ложку сахара и немного соли. Поскольку дерево будет интенсивно впитывать влагу, стоит всегда подливать воду.

Установка на подставку

Ствол дерева оборачивается мокрой тряпкой и устанавливается в подставку. Старайтесь чаще сбрызгивать ветки елки водой, для сохранения свежести и предотвращения пересыхания. Не устанавливайте елку вблизи основных и дополнительных отопительных приборов. Чаще проветривайте помещение.

Как выбрать искусственную елку

Если же вы решили остановиться на искусственной елке, то будьте уверены, такое дерево послужит вам верой и правдой много лет, никаких проблем с ее установкой не бывает, да и уход за ней минимальный. Но для этого, искусственную елку нужно правильно выбрать.

При покупке, обратите свое внимание на качество изделия, а лучше всего попросите у продавца сертификат. Дело в том, что елки, изготовленные из некачественных материалов, могут выделять вредные вещества под действием тепла от той же электрической гирлянды.

Цена елки зависит не только от качества, но и от удобства сборки. Самые удобные, но при этом и самые дорогие те, которые складываются как зонтик за несколько секунд. Остальные разбираются на отдельные ветви.

Чтобы проверить качество искусственной елки – подергайте ее за “хвою”. Важно, чтобы она не меняла свое положение, чтобы иглы в коем случае не выпадали и распрямлялись, как только вы перестаете до них дотрагиваться.

И самое главное, какую бы новогоднюю елку вы не выбрали, важно, чтобы она принесла удовольствие вам и вашей семье.

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