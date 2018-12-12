12 декабря ежегодно отмечается День Сухопутных войск Украины. Факты ICTV подготовили лучшие СМС-поздравления.

День Сухопутных войск Украины отмечается с 1996 года, когда они были сформированы.

Факты ICTV сделали подборку лучших СМС-поздравлений.

С Днем сухопутных войск страны,

Для Украины так важны —

Связисты, летчики, танкисты,

Ракетные войска, артиллеристы.

И славит Украина воинов своих всех,

Ведь с нашими войсками ждет мир нас и успех.

Вы храбрые, отважные офицеры и солдаты,

Желаем отмечать вам все важные даты.

***

Сухопутные войска,

Ваша дружба так крепка.

Друг за друга постоите

Даже в самой страшной битве.

Одолеете врага –

И вперед, к ноге нога.

Вы за Украину в ответе,

Ну а мы гордимся этим!

***

Ты по земле родной идешь

И в снег, и в зной, и в сильный дождь,

Под небесами ты летишь,

Чтоб обеспечить всем нам тишь,

Чтобы ни бомбы, ни снаряды

Не сыпались на нас всех градом.

В день сухопутных войск тебя

От сердца поздравляю я

И говорю тебе: спасибо

За мир, покой и тишину,

Хвала всем сухопутным силам!

Будь сотню лет, дружок, в строю!

***

Сухопутные войска,

Ваша дружба так крепка.

Друг за друга постоите

Даже в самой страшной битве.

Одолеете врага

И вперед, к ноге нога.

Вы за Родину в ответе,

Ну а мы гордимся этим!

***

Вы самый важный для армии вид

Военных профессий и действий.

И, может быть, это вас удивит —

На суше служить интересней.

Здесь есть пехота, танки, снаряды,

Здесь артиллерия залпы дает,

Разведчиков смелых большие отряды,

И саперов работа ждет.

На Вас мы надеемся в нашей защите,

И Богу мы молимся тоже за Вас.

Вы будьте здоровы и верно служите,

И мир нам дарите всегда и сейчас.

***

С Днем войск сухопутных тебя

Музыкой слов поздравляю,

Безмерно и чисто любя

Счастья тебе я желаю.

Желаю, чтоб верно служил

Танкистом иль просто в пехоте,

Чтоб долго и радостно жил,

Как дружба товарищей в роте.

Пусть счастье совьет для тебя

Гнездо безбедного быта,

Живи, всех в округе любя,

Свободно живи и открыто.

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К слову, в состав Сухопутных войск входят армейская авиация, механизированные и танковые войска, аэромобильные войска, ракетные войска, артиллерия и войска противовоздушной обороны.

Напомним, 6 декабря Украина отмечала День Вооруженных Сил Украины.