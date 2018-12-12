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Google назвал главную еду 2018 года

Google представил лидера статистики по поиску еду пользователями интернета.

Google подводит итоги годы и назвал еду, которую пользователи интернета чаще всего пытались найти в поисковике.

Так, больше всего раз люди вбили в строке поиска слово unicorn cake, что в переводе означает торт Единорог. Это популярное лакомство делается из кремов цвета радуги и стилизуется мастикой в виде “рога” мифического животного.

Читайте: Идиот! Google объяснил, почему на этот запрос выдает фото Трампа

Больше всего людей-сладкоежек, которые попросили Google найти unicorn cake, проживают на территории Тринидада и Тобаго, Новой Зеландии, Великобритании, Австралии и Сингапура.

К слову, узнайте, кого Google назвал человеком 2018 года.

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