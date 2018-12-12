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Google назвал самого популярного человека 2018 года

Человеком года 2018 по версии Google стала герцогиня Сассекская Меган Маркл.

Человеком года, а именно самой популярной персоной 2018 по версии поисковика Google, стала Меган Маркл, сообщается на странице компании, посвященной итогам года.

Герцогиня стала лидером по количеству запросов среди пользователей поисковика в текущем году.

Чаще всего информацию о ней искали в май, когда проходила ее свадьба с принцем Гарри.

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Больше всего запросов шло из Канады, Ирландии, Ямайки, Республики Тринидад и Тобаго.

На втором месте по популярности оказалась американская певица Деми Ловато.

В десятку вошли блогер Логан Пол, телезвезда Хлое Кардашьян и звезда фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, которая заявила о связи с президентом США Дональдом Трампом.

К слову, журнал Time назвал Человеком года Джамаля Хашогджи и других пострадавших от преследований в 2018 году журналистов.

Фото: dreamstime.

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