PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 12 декабря/

Гороскоп на сегодня, 12 декабря

Благоприятный день для созидательной деятельности, сегодня можно приступить к реализации намеченных планов, но желательно, чтобы дела были краткосрочными и не требующими длительной вовлеченности.

Гороскоп на сегодня, 12 декабря, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Можно запланировать много мелких и быстрых дел и выполнить их “оптом” в специально отведенное время. Также успешными будут дела, связанные с поездами и транспортом.

Однако подвижная энергия дня может вызвать небольшое ментальное беспокойство, поэтому не забывайте время от времени останавливаться и восстанавливать равновесие. В конце дня полезно сделать масляный массаж – это снимет напряжение с нервной системы.

Отдельное внимание сегодня стоит уделить питанию. Если у вас есть склонность к аллергическим реакциям, будьте сегодня избирательны в еде, исключите аллергены.

Благоприятно: путешествия, стрижка, с 14.06 – надевание новой одежды.

Неблагоприятно: давать деньги в долг.

Читайте: Восточный гороскоп на 2019 год

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка