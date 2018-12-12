Благоприятный день для созидательной деятельности, сегодня можно приступить к реализации намеченных планов, но желательно, чтобы дела были краткосрочными и не требующими длительной вовлеченности.

Гороскоп на сегодня, 12 декабря, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Можно запланировать много мелких и быстрых дел и выполнить их “оптом” в специально отведенное время. Также успешными будут дела, связанные с поездами и транспортом.

Однако подвижная энергия дня может вызвать небольшое ментальное беспокойство, поэтому не забывайте время от времени останавливаться и восстанавливать равновесие. В конце дня полезно сделать масляный массаж – это снимет напряжение с нервной системы.

Отдельное внимание сегодня стоит уделить питанию. Если у вас есть склонность к аллергическим реакциям, будьте сегодня избирательны в еде, исключите аллергены.

Благоприятно: путешествия, стрижка, с 14.06 – надевание новой одежды.

Неблагоприятно: давать деньги в долг.

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака