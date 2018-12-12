25 декабря католики всего мира будут праздновать Рождество.

Куда пойти на Католическое Рождество с ребенком подскажет афиша, в которой собраны веселые и увлекательные мероприятия для развлечения малышей.

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Факты ICTV подобрали лучшие события столицы, куда можно сводить ребенка на праздник.

Миссия: похищение Деда Мороза

Центр культуры и искусств МВД

25 декабря, сеансы в 11.00 та 13.30

Билеты: 50-250 грн

Купить билеты можно тут

С героями спектакля дети попадут в страну динозавров, где живет Добрый динозавр Дино. Все вместе они будут бороться против зла Гринча и помощников, которые похитили волшебный посох Деда Мороза и теперь Новый год под вопросом и серьезной угрозой. Поэтому миссию невозможно выполнить без помощи маленьких зрителей.

Всем посетителям спектакля придется решить кучу хитроумных загадок и задач, чтобы спасти Деда Мороза и праздник.

Космическая миссия: в поисках магических стихий

Планетарий

25 декабря, сеансы в 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00

Билеты: 200-400 грн

Купить билеты можно тут

Шоу происходит с использованием 3D-эффектов и сферического изображения 360 градусов. Каждый гость будет присутствовать во время событий в космической лаборатории, откуда космические пираты похитили Магические диски стихий и теперь Земле грозит опасность.

Задача магов и детей — вернуть Магические диски и спасти Землю и всю Вселенную.

Во время спектакля будет задействовано лазерное шоу и настоящая космическая елка, которой не будет ни на одном другом новогоднем спектакле.

Также все присутствующие смогут сфотографироваться с космическими героями в специальной фотозоне.

История, которой больше 2000 лет

Малый театр

25 декабря, 11.00

Билеты: 300 грн, родителям бесплатно

Купить билеты можно тут

Малый театр с познакомит детей с чудом, которое случилось однажды в Вифлееме. Их также ждут ангелы и колядники, с которыми они обязательно подружатся. Новые друзья покажут детям атрибуты, игры, песни характерные для Рождества.

Также здесь будут выпекать рождественский калач, который дети будут украшать собственноручно и смогут потом попробовать.

Белоснежка. Новогодняя история

Центральный Дом Художника

23 декабря, сеансы в 11.00 и 13.00

Билеты: 100-350 грн

Купить билеты можно тут

Перед спектаклем детей ждет анимация и игры у елки вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой. После зрителям покажут представление по мотивам известной сказки братьев Гримм. Всех ждет проникновенная история, музыкальные номера, настоящие поединки на рыцарских мечах и дерзкие каскадерские номера.

Белоснежка — это девочка, которую мачеха выгнала из дома за ее красоту и хотела отравить. Однако искреннее сердце главной героини помогло преодолеть злые чары и найти любовь.

Рапунцель. Новогоднее чудо

Национальная музыкальная академия Украины

25 декабря, сеансы в 11.00 и 13.00

Билеты: 90-400 грн

Купить билеты можно тут

Спектакль состоится с участием настоящих каскадеров. Зрителей ждут сложные трюки, спецэффекты и настоящие рыцарские бои.

В основе сюжета известная сказка братьев Гримм. Злая мачеха заперла девушку Рапунцель в высокой башне. А все потому, что у девочки волшебные волосы. Когда Рапунцель поет, эти волосы могут лечить раны и дарить вечную молодость.

Девушка проводит свои дни в одиночестве и мечтает попасть на праздник, который вот-вот состоится в городе. Только любовь Принца может помочь ей разрушить намерения злой мачехи и получить свободу.

Напомним, в прошлом году Католическое рождество 25 декабря признано официальным выходным в Украине.

Фото: dreamstime.