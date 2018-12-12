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Факти / Lifestyle / Рахують калорії і кроки. Puma випустила "розумні" кросівки/

Считают калории и шаги. Puma выпустила “умные” кроссовки

Спортивная компания Puma выпустила умные кроссовки со встроенной внутренней памятью, Bluetooth и акселерометром.

Эта модель кроссовок является перезапуском легендарной пары 1980 года.

Об этом пишет slashgear.com.

Дизайн обуви не изменился, зато появились новые технические новинки. Например, с помощью Bluetooth информация о тренировках попадает на смартфон. Также в них есть встроенный  акселерометр, который ведет подсчет количества пройденных шагов и истраченных калорий.

В этих чудо-кросовках также есть внутренняя память, которая помогает хранить данные о пробежках в течение 30 дней.

Панель управления оснащена  светодиодными индикаторами. Один показывает уровень заряда батареи, другой сигнализирует, что заданное расстояние пройдено.

Сколько стоят кроссовки не сообщается.

Фото: slashgear.com.

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К слову, компания Huawei официально представила свои умные часы Watch GT. Новинка имеет AMOLED-дисплей с диагональю 1,39-дюйма и разрешением 454×454.

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