День святого Андрея Первозванного 2018 отмечают 13 декабря. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Андрея.

День Андрея 2018 отмечают 13 декабря. В народе еще этот праздник называют Калит.

Мы подготовили лучшие поздравления на День Андрея Первозванного.

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Поздравляю с Днем Андрея Первозванного. Желаю первенства в жизни, удачи на любом пути.

Пусть ясным будет не только этот праздник, но и все твои дни, пусть радуется твое сердце и дарит близким любовь!

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А праздник Андрея — апостола Божьего,

Хочется счастья тебе пожелать,

Чтобы удача была в судьбу вложена,

В доме твоём чтоб была благодать.

С верою в сердце пусть дни протекают.

Пусть небеса охраняют тебя.

Пусть все невзгоды, печали растают,

И не вернутся уже никогда.



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Я вам желаю в день Андрея Первозванного,

Чтобы добро всегда сопровождало вас,

И исполнения всего самого желанного,

Чтобы мечты осуществлялись каждый час!

Пусть на душе будет уютно и спокойно,

Святой Андрей пусть вас всегда хранит,

Поможет этот путь пройти достойно,

И к вам притянет счастье, как магнит!



***

С Днем Андрея Первозванного!

Будьте радостны всегда,

Счастья Вам — порой нежданного,

Не случится пусть беда,

Дни безрадостно ненастные

Пусть обходят стороной,

Греет Вас пусть солнце ясное

Даже лютою зимой!



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Желаю, чтобы День Андрея Первозванного был наполнен только добром! Пускай Святой Андрей пошлет тебе много сил, веру в себя и удачу!

Желаю тебе мира в душе, гармонии и вечного ощущения счастья!

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Поздравляю с Днем Андрея Первозванного и от души желаю крепких сил, мудрости, упорства, веры в себя и постоянного стремления только к победе.

Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонёк любви и мужества.



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