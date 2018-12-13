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День Андрея Первозванного 2018 – лучшие поздравления

День святого Андрея Первозванного 2018 отмечают 13 декабря. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем Андрея.

День Андрея 2018 отмечают 13 декабря. В народе еще этот праздник называют Калит.

Мы подготовили лучшие поздравления на День Андрея Первозванного.

Читайте: День апостола Андрея Первозванного: история праздника

***

Поздравляю с Днем Андрея Первозванного. Желаю первенства в жизни, удачи на любом пути.

Пусть ясным будет не только этот праздник, но и все твои дни, пусть радуется твое сердце и дарит близким любовь!

***

А праздник Андрея — апостола Божьего,
Хочется счастья тебе пожелать,
Чтобы удача была в судьбу вложена,
В доме твоём чтоб была благодать.

С верою в сердце пусть дни протекают.
Пусть небеса охраняют тебя.
Пусть все невзгоды, печали растают,
И не вернутся уже никогда.

***

Я вам желаю в день Андрея Первозванного,
Чтобы добро всегда сопровождало вас,
И исполнения всего самого желанного,
Чтобы мечты осуществлялись каждый час!

Пусть на душе будет уютно и спокойно,
Святой Андрей пусть вас всегда хранит,
Поможет этот путь пройти достойно,
И к вам притянет счастье, как магнит!

***

С Днем Андрея Первозванного!
Будьте радостны всегда,
Счастья Вам — порой нежданного,
Не случится пусть беда,

Дни безрадостно ненастные
Пусть обходят стороной,
Греет Вас пусть солнце ясное
Даже лютою зимой!

***

Желаю, чтобы День Андрея Первозванного был наполнен только добром! Пускай Святой Андрей пошлет тебе много сил, веру в себя и удачу!

Желаю тебе мира в душе, гармонии и вечного ощущения счастья!

***

Поздравляю с Днем Андрея Первозванного и от души желаю крепких сил, мудрости, упорства, веры в себя и постоянного стремления только к победе.

Пусть на сердце не будет прохлады, пусть в жизни всегда горит огонёк любви и мужества.

Напомним, 6 способов гадания на Андрея.

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