День располагает к активным действиям.

Гороскоп на сегодня, 13 декабря, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Весьма полезна групповая активность, например общение с людьми, встречи с друзьями, посещение развлекательных мероприятий. Подойдут все грандиозные зрелища. Благоприятны занятия любым творчеством, особенно активным — танцами, музыкой. Подходящее время для поездок, совершения покупок.

Хорошее время для начала лечения и для начала физических нагрузок. Можно решать вопросы, относящиеся к карьере.

Достаточно сильный день для духовной практики, общения с мудрыми людьми, получения советов от людей, которых вы уважаете, чьи советы и ответы готовы услышать. Рекомендуется благотворительность, приобретение знаний.

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Неблагоприятно: стрижка волос, брать деньги в долг.

Благоприятно: покупка и ношение новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий.

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