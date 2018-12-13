Середина декабря обещает быть морозной, но красивой и интересной. В эти короткие дни хочется поймать как можно больше солнечного света и приятных впечатлений.

На выходных киевлян ждет презентация шоу Winterra от создателей Вартових Мрій, концерты Craig David и Вагоновожатых.

Также можно сходить в кинотеатр на фильм о панк-диве Вивьен Вествуд или посетить новый спектакль от Дикого театра Жінко сядь.

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Факты ICTV собрали пятерку самых интересных событий.

Жінко сядь

Национальный Центр Театрального Искусства им. Леся Курбаса

14 декабря, 20.00

Билеты: 250-300 грн

Купить билеты можно тут

Юля и Саня – молодая семья, у которых есть все для счастья: красивые дети, хорошая мама и даже стиральная машинка.

Однажды муж замечает неладное: борщ стал кислым, любимая запеканка даже на праздники исчезла, рубашки плохо выглаженные, даже ноги жена перестала брить. Санек понимает: что-то случилось и его больше не любят…

Winterra. Легенда сказочного края

ВДНХ, 12.00

14-16 декабря

Билеты: 320-2499 грн

Купить билеты можно тут

Нынешняя сказка от Константина Томильченко и Александра Братковского расскажет историю парня, который накануне праздников потерял младшего брата в холодном крае Winterra. Ему предстоит пережить множество приключений и опасностей, чтобы спасти малыша. Новый спектакль перенял все лучшее от предыдущих проектов Вартові Мрій и Дім Таємничих Пригод.

Зрителей ждет сказочная атмосфера, невероятные спецэффекты и отличная хореография Cirque du Soleil.

Вагоновожатые

Atlas

16 декабря, 20.00

Билеты: 440-990 грн

Купить билеты можно тут

Группа Вагоновожатые выступит в эти выходные в Киеве с новым альбомом Референс.

Во время концерта ребята излучают мощную энергетику, а их электронные сети пронизывают зал мрачной пульсирующей вибрацией, вводя публику в состояние транса. Участники группы – опытные музыканты, которые точно знают, как работать с мелодией и слушателем, чтобы никого не оставить равнодушным.

Антон Слепаков – экс-участник альтернатив-панк группы И друг мой грузовик, Валентин Панюта ранее был гитаристом банды Lюк, а Станислав Ищенко – выходец из донецкого джаз-рок коллектива DOK.

Craig David

Stereo Plaza

16 декабря, 20.00

Билеты: 490-3990 грн

Купить билеты можно тут

Культовой певец Дэвид Крейг, который носит звание одного из лучших музыкантов последних десятилетий, привезет в Киев новое DJ-шоу TS5, которое уже поразило европейцев.

Дэвид – король сюрпризов, поэтому его выступления постоянно полны неожиданностей. Он успел пообещать киевским поклонникам спеть новую песню I know you, записанную с инди-поп группой Bastille, но о главных тайнах концерта можно узнать только в зале.

Вествуд: панк, икона, активистка

Кинотеатр Киев

16 декабря, 16.50

Билеты: 70 грн

Купить билеты можно тут

Вивьен Вествуд – одна из основательниц панк-движения в Лондоне. Экс-жена Малькольма Макларена, менеджера Sex Pistols.

Сейчас Вествуд – активистка. На съемку этого фильма она согласилась с условием, что его большая часть будет посвящена ее участию в экологических движениях.

Лента рассказывает о создании бренда Вивьен с самого начала. С ней хотели работать на волонтерских началах, просто ради того, чтобы быть ближе к харизматичному дизайнеру.

Она продолжает подчеркивать, что деньги ее интересуют в последнюю очередь и грозит снять с выпуска всю коллекцию, если что-то пойдет не по ее сценарию.

Премьера ленты состоялась в Санденсе, где была номинирована на Гран-при. В восторге остались не только зрители, но и даже рабочие кинотеатра.

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