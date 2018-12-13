Какие подарки подарить, чтобы не разориться – актуальный вопрос в преддверии Нового года.

Новогодние подарки до 300 гривен существуют, а если подойти к их выбору с фантазией, можно еще и приятно удивить.

Постер на стену

Может вы не обращали внимания, но у 95% ваших знакомых в возрасте от 20 лет стены их жилищ совершенно голые. Выбирать декор для других людей всегда рискованно, но в интернете полно талантливых художников, делающих действительно классные вещи.

Одну-две нужных вещи на кухню

Заполнение первой кухни занимает много времени, особенно вещами, которые будут использоваться долго. Подумайте, что больше всего нужно вашему другу – консервный нож, картофелечистка или штопор?

Ароматическая свеча

Новогодняя елка, если она живая, радует людей своим запахом на протяжении всех праздников. Но затем приходит время ее выбросить. Возможно, хорошая ароматическая свеча сможет заполнить запаховую пустоту, которая образуется.

Игрушка на елку

В детстве у всех были эти любимые украшения, за право повесить на елку которые мы боролись с братьями, сестрами или другими родственниками. Вывод – елочные игрушки любят все.

Фотография в рамке

У вас есть мама? Она вас любит? (Конечно). Подарите маме хорошую фотографию с вами в красивой рамке, которую она сможет повесить в гостиной или поставить на рабочий стол на работе.

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Перчатки или шарф

Перчатки и шарф часто являются первыми вещами, которые пропадают именно тогда, когда они вам так нужны в холодную погоду. Они выпадают из кармана, или каким-то образом попадают под сиденье вашего автомобиля, или вы бросаете их в заднюю часть шкафа и находите только следующим летом.

Бутылка вина

Беспроигрышный вариант подарка можно найти в любом винном магазине. Скажите продавцу свой бюджет, что нравится вашему другу, и он предоставит вам множество вариантов. Этот подарок, если вы его будете пить вместе, вас точно сблизит.

К слову, обратите внимание на примеры подарков на День Святого Николая 2018.