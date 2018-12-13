Скоро начнется предновогодняя суета, поэтому нужно быть в курсе всех модных тенденций. Факты ICTV рассказывают, как украсить дом к Новому году.

Новый год – волшебный праздник, наступления которого с нетерпением ждут как взрослые, так и дети. Чтобы окунуться в эту атмосферу на все 100, можно совместно с родными украсить квартиру или дом.

По восточному календарю в наши двери постучится год Желтой Свиньи. Необходимо заранее продумать все детали и мелочи, которые пригодятся для создания сказочного уюта.

Интерьер

Свинка любит все натуральное, поэтому уместно использовать в декоре ветви дуба с желудями или еловые ветви. Колористика года предлагает использовать золотой или желтый. Создайте уют, добавив украшения ручной работы.

Мягкие и уютные цвета в интерьере не стоит перебивать большим количеством мишуры и цветовых оттенков. Пригласите побольше друзей и родных, и отмечайте этот праздник шумно и душевно. Интересная идея – поставить под елку золотистую свинку-копилку, наполненную монетами, это будет не просто украшение, а своеобразный талисман достатка.

Входная дверь

Вся сказка, созданная в вашей квартире или доме, начинается с входной двери. Поэтому не забудьте украсить визитную карточку своего дома. Мы подобрали интересные декоративные решения от простого к сложному:

еловые венки, которые лучше сделать самому;

красный чулок Санты;

елочные игрушки, подвязанные на атласные ленты;

украсить гирляндой с колокольчиками;

снеговик, сделанный из подручных средств или приобретенный в магазине;

мини-елка из подручных материалов;

объемная бумажная снежинка или оригинальный венок из шишек или пробок;

звездочки, еловые шишки и ветки в тандеме создадут прекрасную композицию.

А дальше полет фантазии: выдумывайте новое и оригинальное или пользуйтесь классическими вариантами. Все зависит от вашего креатива и наличия свободного времени.





























Новый год 2019: как украсить дом / 7 фотографий

Елка

Главным элементом праздника является новогоднее деревце. Украшения на елку, как и многие другие декоративные штучки для дома можно сделать своими руками. Учитывая опыт и новые дизайнерские тенденции, предлагаем рекомендации, как украсить елку красиво и модно:

Эко-стиль

Это относительно новое направление в дизайне, стремительно набирающее популярность. Елка в экостиле выглядит просто, но изысканно – как раз то, что нужно символу 2019 года. Такое оформление характерно для лиц с тонкой душевной организацией, творческих натур.













Новый год 2019: как украсить дом / 3 фотографии

Все материалы для украшений должны быть экологичными, то есть натуральными. Пластиковые пули или сосульки, яркая мишура и светодиодные гирлянды здесь совершенно неуместны. И вообще, за элементами декора лучше идти не в магазин, а, например, в лес.

Украсить елку в экостиле можно:

сосновыми или еловыми шишками;

подсушенными цитрусовыми дольками;

гроздьями красной рябины;

желудями и орехами, этому Желтая Земляная Свинья особенно будет рада;

фруктами, например мандаринами и небольшими яблочками;

конфетами и печеньем.

















Новый год 2019: как украсить дом / 4 фотографии

Скандинавский стиль

Для любителей минимализма подойдет скандинавский стиль оформления новогоднего деревца. Появился он в северных странах с суровым, по-настоящему зимним климатом.

Этот стиль имеет несколько особенностей, которые отличают его от других.

Выбирайте нейтральные, преимущественно светлые оттенки (светло-серый, молочный, бежевый и белый). Немного освежить такой скромный декор разрешается контрастными цветами: красным, зеленым, синим и фиолетовым – они должны быть спокойными, не слишком яркими.

Храните лаконичность привычных форм. Уместно повесить на праздничное дерево такие фигурки, которым можно дать четкое название. Например, гармонично будут выглядеть скандинавская звезда, лапландский олень, птицы и шары.

Под елку не ставят подарков. но если хочется прикрыть потертый паркет, используйте меховую шкуру белого цвета, которая имитирует бескрайние снежные просторы стран Скандинавии.

Ель украшаем небольшим количеством декора. Можно даже обойтись без игрушек, обмотав дерево только гирляндой с лампочками золотисто-желтого цвета.

Ель украшаем небольшим количеством декора. Можно даже обойтись без игрушек, обмотав дерево только гирляндой с лампочками золотисто-желтого цвета. Также еще одной отличительной фишкой скандинавского новогоднего стиля является то, что часто ель не покупают и не срубают, а изготавливают своими руками. Таким образом выражают свою индивидуальность. Смастерить елку можно из досок или ветвей любого дерева.

























Новый год 2019: как украсить дом / 6 фотографий

Межкомнатные двери

Не стоит обходить вниманием двери между комнатами, для них искусственные или настоящие ветки ели, гирлянды, которые подсветят вход в комнату. Торговые центры предлагают нам колоссальное количество аксессуаров, вам, точно, что-то понравится.

Окна

При декорировании окон не перегружайте их украшениями. Милая традиция, чтобы дети вырезали снежинки из бумаги или модно сейчас подвешивать елочные игрушки или атласные ленты на верхний откос окна. Украшать можно и подоконники, если их размер позволяет. Там можно поставить свечи на красивых подставках, дополнить все это мишурой. Если будут свечи, то использование электрогирлянды становится неуместным. Не используйте все варианты одновременно, это будет выглядеть наляписто.

















Новый год 2019: как украсить дом / 4 фотографии

Комнаты

Определите цветовое решение декораций, беспроигрышный вариант это цвета самого праздника – красный, зеленый, белый, серебристый, золотой. Главное создать единую атмосферу уюта и тепла во всем доме. Для этого следует использовать оформление в одном стиле, по крайней мере, в одной комнате. В качестве декора целесообразно использовать гирлянды, мишуру, различные предметы интерьера с новогодним мотивом.

















Новый год 2019: как украсить дом / 4 фотографии

Чтобы придать дому оригинальности, следует попробовать сделать какую-то поделку к Новому Году. В интернете можно найти огромное количество различных изделий, предназначенных именно для Нового Года 2019.

Украсить дом важно для создания новогодней атмосферы, но, на самом деле, атмосферу создают искренние люди, которые собираются в праздничном кругу.

Ранее мы писали, что подарить родителям на Новый год и какими подарками удивить своего ребенка.

Фото: osobista.in.ua

София Телишевская