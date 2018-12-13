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Факти / Lifestyle / Останній зорепад 2018 року: де і коли спостерігати/

Последний звездопад 2018 года: где и когда наблюдать

Завтра жители всей планеты увидят последний звездопад 2018 года – метеорный поток Геминиды.

Это ежегодное явление длится с 4 по 17 декабря, однако пик активности припадает именно на 14 декабря.

Именно в этот день можно будет наблюдать самый яркие метеоры и болиды. Ожидается до 120 метеоров в час

Лучшее время для созерцания звездного шоу наступит после полуночи и будет продолжаться до восхода солнца. Все жители планеты смогут понаблюдать за звездопадом. Однако тем, кто живет в северном полушарии будет видно лучше всего: США, почти вся Европа (кроме некоторых Заморских территорий Франции и Великобритании), большая часть Африки. Звездопад пройдет через созвездие Близнецов.

Читайте: Персеиды 2018: фото самого красивого звездопада года

К слову, возле Млечного Пути, который также называют Чумацким, обнаружили новую галактику.

 

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