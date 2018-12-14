На новогоднем столе в год Желтой Земляной Свиньи может быть что угодно, кроме свинины. Это хорошая новость, если бюджет ограничен. Что понравится хозяйке 2019 года – в подборке бюджетных рецептов от Фактов ICTV.

Желтая Земляная Свинья – всеядное животное, поэтому задобрить ее несложно.

На новогоднем столе могут быть любые мясные блюда, кроме свинины, конечно, а также рыба, салаты, картошка, много овощей, фруктов и сладости.

Мы подобрали в сети несколько бюджетных рецептов блюд, которые понравятся и вашему кошельку, и хозяйке 2019 года.

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Салат Коррида

Фото: recepti_dlyavas

Ингредиенты:

3-4 помидора;

2 зубчика чеснока;

200 г крабовых палочек;

банка консервированной кукурузы;

200 г любого сыра, кроме твердых сортов;

пачка сухариков;

майонез.

Приготовление:

Для первого слоя – нарезать помидоры маленькими кубиками, посолить и слить сок, затем добавить пропущенный через пресс чеснок и смазать майонезом.

Для второго слоя – крабовые палочки тоже нарезать маленькими кубиками, сверху майонез.

Третий слой – кукуруза, ее тоже смазать майонезом.

Четвертый – натереть сыр на средней терке, майонез.

Пятый – украсить салат сухариками.

Картофель Буланжер

Фото: cooking_online

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

2 луковицы;

60 г сливочного масла;

400 мл молока;

соль и молотый черный перец.

Приготовление:

Почистить и нарезать картофель тонкими ломтиками – толщиной 2 мм. Посолить и поперчить. Лук нарезать тонкими кольцами.

Смазать форму для запекания сливочным маслом. Выложить слой картофельных ломтиков, затем слой лука, повторить так несколько раз. Последний слой должен быть из картофеля.

Залить все горячим молоком – до верхнего слоя, но не покрывать его.

Перед запеканием полить сверху растопленным сливочным маслом. Накрыть форму фольгой и поставить на 40 минут в духовку, разогретую до 200 градусов.

Снять фольгу, убавить температуру до 180 градусов и запекать еще 40 минут.

Готовый картофель можно подать горячим с небольшим количеством растопленного масла в качестве соуса.

Куриный рулет

Фото: natalia_foodblogger

Ингредиенты:

1,2 кг куриного фарша (подойдет и фарш из индейки);

3 вареных яйца;

2 сырых яйца;

сыр квадратными пластинками;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Фольгу положить на дно противня, смазать небольшим количеством растительного масла.

В фарш добавить два яйца, соль, перец по вкусу и выложить его на фольгу. Разровнять – чтобы получился слой толщиной примерно 1 см.

На фарш разложить квадратики сыра и натереть сверху три вареных яйца. Свернуть аккуратно в рулет. При этом фольгу внутрь не заворачивать – она остается сверху рулета.

Поставить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на один час.

Минут за 10 до готовности снять фольгу.

Торт Дамские пальчики

Фото: retsepty_ot_kotika

Ингредиенты для теста:

1,5 стакана воды;

150 г сливочного масла;

1,5 стакана муки;

6 яиц.

Ингредиенты для крема:

2 стакана сметаны 25% жирности;

1 стакан сахара.

Приготовление:

Для теста поставить на огонь кастрюлю с водой, добавить масло. Когда вода закипит, всыпать муку, убрать с плиты и хорошо размешать массу.

Тесто немного охладить и вбить по одному яйцу, тщательно размешивая. Вымесить до глянцевого блеска и однородности.

Заварное тесто переложить в кондитерский мешок и выдавливать на противень, застеленный пергаментом, “пальчики” длиной 4-5 см.

Выпекать в духовке, разогретой до 170 градусов, до золотистого цвета.

Для крема взбить холодную сметану с сахаром до пышного крема.

Готовые и остывшие “пальчики” обмакивать в крем и выкладывать на блюдо в виде горки. Поставить в холодильник на 12 часов. Готовый торт посыпать тертым шоколадом.

Ранее Факты ICTV писали, что приготовить на Новый год 2019, чтобы задобрить символ года – Желтую Земляной Свинью.

Фото: pixabay.com