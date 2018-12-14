Гороскоп на сегодня, 14 декабря, обещает, что день располагает к созидательным делам, но не советует начинать что-то глобальное и фундаментальное.
Гороскоп на сегодня, 14 декабря, публикует Telegram канал Astro.Expert.
Это благоприятное время для образования и решения вопросов здоровя.
Сделайте физические нагрузки и омолаживающие процедуры.
В этот день медийные события и реклама могут принести хорошие плоды.
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Будьте активными и оперативными. Если что-то пошло не так, то это не повод искать виноватых и ответственных за все.
Принимайте сегодня решения взвешенно. Сила слова будет необычайной, поэтому следите за тем, что говорите.
Ранее Факты ICTV публиковали гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака.
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