Зонд Паркер сфотографировал Солнце на максимально близком расстоянии – 27 млн км, сообщается на официальном Twitter-аккаунте NASA.

Кроме того, вдали можно даже заметить крошечный Юпитер.

Зонд Паркер запустили 12 ноября. В NASA планируют, что он 24 раза облетит Солнце за 7 лет. Затем его направят к Венере, где он должен сделать 6 облетов. Это позволит подходить к звезде на ближайшее расстояние.

Our @NASASun mission, Parker Solar Probe, is flying closer to the Sun than any spacecraft before, speeding through the corona & collecting never-before-seen data with four cutting-edge science instruments. Now, it’s time to start solving solar mysteries: https://t.co/3WbedPsfJH pic.twitter.com/ndUz9uTRXg

— NASA (@NASA) 13 декабря 2018 г.