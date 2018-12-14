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Факти / Lifestyle / На дорогах ями, а автобуси не приїжджають: українка розповіла про життя в США/

На дорогах ямы, а автобусы не приезжают: украинка рассказала о жизни в США

На дорогах вблизи Чикаго (США) есть ямы и проблемы с инфраструктурой.

В пригороде Чикаго есть большие проблемы с инфраструктурой, рассказала в сюжете Утро в Большом Городе украинка, выигравшая грин-карту.

По ее словам, идеальность американских дорог – стереотип и является мифом. Ямы на дорогах отсутствуют только в некоторых штатах.

По словам Оли, ямы пытаются латать, но американские ремонтники часто работают так, как и украинские. Проблемы решают, но ненадолго.

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Также она рассказала, что иногда автобус дождаться почти невозможно.

Долго девушка ездила на общественном транспорте, но недавно пересела в свой автомобиль. Машину с рук в США можно купить в среднем от $2 тыс. Обслуживание и бензин дорогие. Заправить машину на неделю обходится примерно в $30. Плюсом пригорода Чикаго является дешевизна бензина.

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